Erdoğan: Faşizmin ruhu Avrupa sokaklarında kol geziyor (2)

'AVRUPA HAYIR SEFERBERLİĞİNE ÇIKTI'

Afyonkarahisar'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan halk oylaması için tüm Avrupa'nın 'Hayır' seferberliğine çıktığını söyledi. Erdoğan, "Gazeteleri Türkçe 'Hayır' manşetleriyle çıkıyor. Fakat bir taraftan mutluyum ha. Niye Çünkü gazeteler başlıklarını Türkçe atıyor. 'Diktatör Erdoğan'a hayır.' Ya bunun benimle, şahsımla alakası yok ki. Türkiye'de bu bir sistem oylaması, bir sistem değişikliği. Tayyip'le ne alakası var, Erdoğan'la ne alakası var Burada bir sistem değişikliği yapılacak ve bu sistem değişikliği neticesinde yarın bu ülkede başkanlık seçiminde kim öle kim kala" dedi.

'KİM SEÇİLİR GARANTİ DEĞİL'

Hangi partiden kim seçilir seçilmez veya hangi kişi seçilir seçilmez bunu kimsenin garanti edemeyeceğini belirten Erdoğan, "Bunla ne alakası var, ama bunların demokrasi anlayışı ne yazık ki bu. Tüm dergilerinin kapaklarında bu konu var. Televizyonlarında gece gündüz bu konu tartışılıyor. Hilal ve yıldız arasına beni karikatürize etmişler ve altında da ne yazık ki bakıyorsunuz, Türkiye'den bazı gazeteler, bölücü terör örgütünün yayın organları, solu destekleyenler, FETÖ'nün yayın organları bunlar da altında. Dikkat ediniz hayır diyen herkese tüm kapıları sonuna kadar açık ama evet derseniz karşınızda polisiyle, atıyla, itiyle insanlık dışı bir duvar buluyorsunuz" dedi.

'POLİSE VUR EMRİ VERMİŞ'

Türkiye konsolosluk binasında toplantı yapmak isteyen bakanı engellemek için iki saat içinde olağanüstü hal ilan edildiğini dile getiren Erdoğan, "Belediye OHAL ilan ediyor. Türkiye'de biz Bakanlar Kurulu kararıyla, daha sonra meclisten de geçiyor OHAL ilan ediyoruz. Türkiye'yi ziyaret eden batılılar, 'Efendim bu OHAL ne kadar daha sürecek'. Size ne ya. 1 saatte utanmıyor musunuz OHAL ilan ediyorsunuz, Türkiye'nin bir bayan bakanını kendi konsolosluğuna sokmuyorsunuz. Hatta sonradan öğreniyoruz ki polislerine vur emri bile vermişler. Karşınızda hepi topu bir bayan bakan ve yanında çoğunluğu yine kadın olan ekibi ve koruma ekibi var ve bunların elinde de silahyok. Bunun için OHAL ilan edilir mi, polise vur emri verilir mi" diye tepkisini sürdürdü.

'KARIN AĞRILARININ NEDENİNİ BİLİYORUZ'

Yıllardır Avrupalılara terörist listeleri verildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Almanya'ya verdiğim 4 bin 500'e yakındır, tamamına yakını PKK'lı, bir kısmı FETÖ'cü ve DEAŞ'lıdır. Hiçbiriyle ilgili işlem yapmadılar. Hata tam tersine bu kişilere ülkemiz aleyhine faaliyet yürütebilmeleri için her türlü imkanı sağlıyorlar. Buna karşı biz bakanımızı konsolosluk ziyareti sırasında böylesine garip, anlaşılmaz tavır içine giriyorlar. Tabi biz bunların karın ağrılarının nedenini biliyoruz. Bunlar 100 yıl önce hasta adam dedikleri Osmanlı'nın Çanakkale'de yedi düvele nasıl kök söktürdüğünü biliyorlar. Topraklarını bölüp birbirlerine peşkeş çektikleri bir milletin İstiklal harbiyle nasıl şahlanıp yeni devleti kurduğunu çok iyi biliyorlar. Yıllardır siyasi istikrarsızlıkların, ekonomik krizlerin, sosyal çalkantıların pençesinde ezdikleri bir milletin son 14 yılda gösterdiği azimle nasıl yeni bir diriliş ortaya çıktığını ayet iyi biliyorlar" diye konuştu.

AVRUPA İLE GELECEĞE YÜRÜMEK İSTİYORUZ

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasının Avrupa'yı endişelendirdiğini ve engellemek için kendi değerlerini ayaklar altına almaktan çekinmediklerini söyleyen Erdoğan, "Ülkemizde bazıları hala meselenin ne olduğunu kavrayamamış olabilir. Ama Avrupalılar 16 Nisan'ın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Türkiye'nin bu büyük reformundan sonra 15 Temmuz'da hayata geçiremediklerini ebediyen veda edeceklerinin farkındalar. Onların darbelerle, krizlerle, kaoslarla dize getirdikleri Türkiye ayakların üzerinde durmak bir yana koşar adımlarla ilerlemesidir. Aslında biz Avrupa'daki 6.5 milyon vatandaşımızla birlikte Avrupa ülkelerine rağmen değil onlarla birlikte geleceğe yürümek istiyoruz. Bizim Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika'ya düşmanlığımız yok. Fransa, İtalya, İsviçre, Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerine kesinlikle düşmanlığımız yok tam tersine biz AB'ye üyelik için ilk başvuran ülkelerden biriyiz 54 yıldır bizi kapılarında bekletmelerine rağmen bu mücadeleden vazgeçmedik" dedi.

"TÜRKİSLAM KORKUSU ALDI BAŞINI GİDİYOR"

Her şeye rağmen iyi niyetin ve dostluğun korunduğunu söyleyen Erdoğan, "Bize alenen husumet göstermeye saldırmaya başladılar. Avrupa kendi korkularının içinde boğulmaya doğru gidiyor. Türk korkusu, İslam korkusu aldı başını gidiyor. Kendilerine sığınan mültecilerden bile korkuyorlar. Kendilerinden olmayan her şeyden korkuyorlar. Geçmişte bunlar Yahudilere de böyle davranmadı mı, sonra Roman kardeşlerime, Boşnakların sırf Müslüman oldukları için katledilmesine göz yumdular. Kendi içlerinde bile Protestan, Katolik diye katlettikleri insanlar var. AB'yi kurarak kendilerini ve dünya için yeni bir sayfa açtıklarını öne sürüyorlardı ve şimdi özellikle ülkemize karşı tutumlarıyla içini boşaltıyorlar. Biz Türkiye olarak Avrupa ülkelerinde ırkçılara karşı demokrasi, insan hakları, hukuku savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Hollanda'da yaşayan Türklere ırkçı partiye ve şu anki yönetime oy vermeme çağrısında bulunan Erdoğan, "Oradaki soydaşlarıma, vatandaşlarıma da sesleniyorum sakın ha bu ırkçılara, ırkçı partilere oy vermeyin. Bizim bakanımızı oraya sokmayan mevcut zihniyete oy vermeyin. Türkiye'ye karşı muhabbeti olan partilerle hareket edin" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SİNEVİZYONLU ELEŞTİRİ

Cumhurbaykanı Erdoğan konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı. "Ana muhalefet partisinin başındaki zat açıp anayasa değişikliği paketini okumamış bile" diyen Erdoğan'ın konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'nun yeni sisteme ilişkin eleştirel kısa bir konuşması sinevizyonla ekrana yansıtıldı. Kılıçdaroğlu'nun görüntülerinin ardından Erdoğan, "İşte ana muhalefetin başındaki zat bu, 18 madde ne diyor haberi yok. İyi ya işte bizde böyle olmasın diye ne yapıyoruz cumhurbaşkanlığı ile başbakanlığı birleştiriyoruz. Aman Allah'ım neler dememiş. Meclisin lağvedilmesinden isterse yüzlerce kişiyi yardımcım olarak bakan olarak atayacağıma, ya benim seçileceğimi kim garanti ediyor. Ancak bu 2019 Kasım'daki başkanlık seçiminden sonra ortaya çıkacak. Bide ne diyor muhtarlıkları ve belediyeleri kapatabileceğimi, ülkeyi bir gecede yabancı bir devlete teslim edebileceğime kadar neler deniyor neler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından 275 tesis ve hizmetin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra uçakla kentten ayrıldı.

ERDOĞAN'IN PROGRAMINDAN NOTLAR

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar'da konuşma yapacağı meydana giden yollar sabah saatlerinden itibaren ulaşıma kapatıldı.

* Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı meydan çevresinde alana girenler tek tek üst aramasından geçirildi. Meydanın etrafındaki yükse noktalara keskin nişancılar yerleştirildi.

* 'İçin rahat osun Reis Afyonkarahisar seninle', 'Cumhuriyetin kazanıldığı Ak Parti'nin kurulduğu topraklara hoşgeldiniz' yazılı afişlerle 'evet' yazılı pankart ve afişlere süslenen miting alanında Erdoğan'ın çok sayıda ına yer veridi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ı da kentin 226 metre yüksekliğindeki meşhur Afyon Kalesi'ne asıldı.

* Havanın çok soğuk olduğu kentte miting alanındaki vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı. Soğuk havaya rağmen alanı 10 bin kişinin üzerinde Afyonlu doldurdu.

* Alanda dronesavar ve benzeri güvenlik önlemlerinin yanı sıra protokolde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel ısıtmalı bir sandalye konuldu. Ancak Erdoğan alana geldikten sonra protokolde ayrılan yere geçmeden direkt sahneye çıktı.

* Toplu açılış töreninde 1 milyar TL'nin üzerinde 275 hizmetin açılışı gerçekleşti.

