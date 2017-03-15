Erdoğan: Faşizmin ruhu Avrupa sokaklarında kol geziyor (3)

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POLİS MEMURLARINDA ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afyonkarahisar’da katıldığı toplu açılış töreninde görevli polis memurlarından 60’ı, program sonrası mide bulantısı şikayetiyle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Yapılan ilk incelemede gıda zehirlenmesi teşhisi konulan polis memurları tedaviye alındı. 40 polis taburcu edilirken, 20’sinin tedavilerinin ise sürdüğü kaydedildi.

KUMANYADAN NUMUNE ALINDI

Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürü Lütfi Akgün, polislerin kendilerine dağıtılan kumanyadan rahatsızlanmış olabileceği ihtimali üzerine numuneler aldıklarını söyledi. Akgün, kumanyadaki pirinçten kaynaklı gıda zehirlenmesi yaşadığı düşünülen polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

DHA