Erdoğan: Herkesle konuşuruz, tek şart elinde silah olmayacak (2)

MİTİNG ALANINA ÇAKMAK VE ŞEMSİYE DE ALINMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da toplu açılış gerçekleştirdiği alanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Töreninin yapıldığı Diyarbakır Valiliği önüne çıkan bütün yollar, polis tarafından sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı. Alana girenler didik didik arandı, üzerlerindeki çakmak, sigara tabakları ve şemsiyeler de alana sokulmadı.

CUMHURBAŞKANI DİYARBAKIR'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Valiliği ziyaret etti. Valilikte basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da spor dallarında dereceye giren bazı sporcuları kabul etti. Bazı STK temsilcileri ile de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler geniş güvenlik önlemleri altında Valilikten havalimanına geçerek Diyarbakır'dan ayrıldı.

DHA