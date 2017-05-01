Son Dakika: Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee ile Görüştü

Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee ile Görüştü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de resmî temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme öncesinde basın mensuplarına görüntü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee, daha sonra ikili görüşmelerini gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmî akşam yemeği verdi. Yemekte eşi Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat etti.

Onuruna verilen resmî akşam yemeği ile ülkedeki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetle birlikte, Yeni Delhi Palam Askeri Üssü'ne geçerek, Türkiye'ye dönmek üzere Hindistan'dan ayrıldı.

(lı)

DHA