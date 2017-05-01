Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee ile Görüştü

Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee ile Görüştü

23:241 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee ile Görüştü
Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee ile Görüştü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de resmî temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme öncesinde basın mensuplarına görüntü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee, daha sonra ikili görüşmelerini gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmî akşam yemeği verdi. Yemekte eşi Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat etti.

Onuruna verilen resmî akşam yemeği ile ülkedeki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetle birlikte, Yeni Delhi Palam Askeri Üssü'ne geçerek, Türkiye'ye dönmek üzere Hindistan'dan ayrıldı.

 

(lı)

DHA

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı
Keşfet

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar