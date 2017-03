Erdoğan: Hollanda AB ülkesi gibi değil, muz cumhuriyeti gibi davranmıştır (2)

BAYRAĞA, EZANA, ÖZGÜRLÜĞE EL UZATILAMAYACAĞINI GÖSTERDİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi bayrağa, ezana, özgürlüğe el uzatılamayacağını 7 düvele gösterdiklerini söyledi. Günün anlam ve önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"12 Mart'ı iki farklı olayla hatırlıyoruz. Birincisi 95 yıl önce İstiklal Marşımızın kabul edildiği gündür. Bu vesile ile Kurtuluş Savaşı'nın bütün şehitleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün üyelerini, Mehmet Akif'i rahmetle yad ediyorum. Ne diyor Akif 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda' 15 Temmuz'da vatanı uğruna gerekirse kendini feda edebileceğini tüm dünyaya gösterdi mi F16'lar bomba yağdırıyordu, bizim gençlerimiz kaçtı mı tanklar, toplar üzerine gelirken kaçtı mı Gençler tankların altına kendini attı mı Mdern silahlarla ki milletin silahıydı, kadın genç yaşlı demeden ateş ederken onlar yıldı mı Niye arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın siper et gövdeni. Bizim milletimiz ne yaptı göğsünü siper etti neye F16'lara, helikopterlerle, bombalara o bombalar hanım kardeşlerimizi gençlerimizi yıldırmadı. Çünkü onlar şahadet dediler. Şehitler tepesi boş değil dediler, ölürsem şehit, kalırsam gazi olacağım dediler ve 249 şehidimiz oldu. Gaziler dün akşam baktım ki İstanbul'da Beyoğlu'nda Hollanda konsolosluğu önünde yürüyorlar bana da telefonda diyorlar ki 'konsolosluğun önünde gidiyoruz', 'Ne işiniz var' diyorum verdikleri cevap, 'Rotterdam'da ne varsa, burada da o var' Durmak yok. Akif ömrünün son günlerinde hasta yatağında kendisini ziyarete gelen dostuna Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. Bu marşın her kelimesinde, her satırında, her kıtasında çekilen acıların izi vardır, kanı vardır. Kardeşlerim 15 Temmuz'da milletimiz elbette yeni bir marş yazmadı ama herkese Türk milleti gerektiğinde İstiklal Marşı'nda ifade eden ruhu yaşatma konusunda tereddüt sahibi değil. Yurdumuzun üstünde tüten son ocak sönmeden kimsenin bayrağa, ezana, özgürlüğe geleceğe el uzatamayacağını 15 Temmuz gecesi 7 düvele gösterdik. Ben bu milletin ferdi, cumhurbaşkanı, evladı olmaktan rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Ya rab sana hamd olsun."

YÖNETİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ

12 Mart'ın ülkemizin utanç günlerinden biri olduğunu da ifade eden Erdoğan, "Darbeler cunta muhtıranın günüdür. 12 mart muhtırası tıpkı 1960 darbesi, 80 darbesi, 28 şubat darbesi gibi hatta 27 nisan bildirisi gibi bir ibret vesikasıdır. Hatırlayın 12 Eylül öncesinde de cumhurbaşkanı krizinin sonuçlandırılmaması benzer bir bahaneye imkan sağlanmıştır. Türkiye artık böyle bir ayıpla karşılaşmasın diye yönetim sistemini değiştiriyoruz. 16 Nisan'da bu amaçlanmıştır. Biz 16 Nisan da neyi oylayacağız bunu ana muhalefetin başındaki zat bilmiyor ama siz bileceksiniz, herkese anlatacaksınız. Bu mesele ülke gündemine yeni gelmedi. Osmanlı dönemi, cumhuriyet dönemi dahil olmak üzere yönetim sistemi tartışılmıştır. Biz hem tarihi tecrübeleri ve son 14 yılda yaşadıklarımızı, 15 Temmuz'da yaşananları göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldık. Öncelikle Ak Parti ve MHP vekillerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu çok önemli milli iradeye gidiş vizesinin bu iki parti verdi" diye konuştu.

TEK ADAM SENSİN

Erdoğan, kendisini tek adam olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'nun tek adam olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Diğerlerine bakınca şu anda kim hayır diyor Kandil hayır diyor, İmralı hayır diyor şu anda o hayır diyenlerle beraber kimler hareket ediyor söylememe gerek var mı hepsini biliyorsunuz değil mi Bakın sevgili peygamberimizi hadisi ortada kişi sevdikleriyle beraberdir. Şimdi kim kimi seviyorsa onunla olacak. Senin arkadaşın Kandil ise Kandildekilerle berabersin. Bunlar bu ülkeyi bölmek isteyenler değil mi, şimdi çıkmış o zat milleti aldatmak için elinden gelen yalanı söylüyor. Dürüst ol bu millet yalanlardan bıktı. Tutturmuş tek adam, varsa yoksa tek adam. Tek adam sensin. 7 seçim kaybettin hala partinin başında duruyorsun. Eğer parti mensuplarının iradesine, parti tabanına saygın olsa bırakıp gitmen lazım. Bunda böyle bir nezaket yok ama er ya da geç Kemal gidicidir. Zira mensubu olduğu parti bu yükü daha fazla kaldıramaz. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Neymiş efendim rejim değişiyormuş. Rejim 1923'te değişiyor, sadece yönetim değişiyor. Bir başka alan ne diyor, 'meclis gidiyor 16 Nisan'dan sonra meclis yok' diyor. Yalan gazi meclisimiz yasama ve yürütme yetkileriyle daha güçlü bir şekilde olacak. Mevcut sistemi savunanları dün bu sistemi işletmemek için neler yaptığını biliyoruz. Sürekli gensoru, akşam yat sabah kalk gensoru. Biliyorlar kazanamayacaklar yine gensoru" dedi. Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"60 darbesinde bugün parlamenter sistem düzenlemesi yapanlar, başbakanları ve bakanları astıklarını unutmayın biz CHP'yi biliriz. Kardeşlerim çıkmış bir de ne diyor 600 vekile ne gerek var diyor, 550 yetmiyor mu, 450 bile fazla diyor. Ya unutma bu ülkeden çift kamaralı meclis olduğu zaman sayı 600'ün üzerindeydi. Biz tek kamaralı 600 yapıyoruz. Hem nüfus çok, artık dolayısıyla vekil sayısını 600 yapalım. Hem genç, dinamik bir parlamento getiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti milletvekilleriyle birlikte kurdeleyi keserek 223 eserin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti.

DHA