Erdoğan: Irak ve Suriye'nin parçalanmasına tahammülümüz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Irak ve Suriye'nin parçalanmasına tahammülleri olmadığını vurguladı.

Basın toplantısında ilk olarak konuşan Putin konuştu, "Geleceğe dönük hedefler, planlar belirlediklerini" ifade etti.

"Türkiye en önemli partnerlerimizden bir tanesi. Rusya ve Türkiye çok yönlü ortaklık yoluna geri döndü. Rusya Türkiye'yi en önemli ortaklarından biri olarak görüyor ve siyasal diyalogu en üst düzeyde geliştirmek istiyor," diyen Putin, yeni ortak yatırım fonu kurulduğunu söyledi.

Akkuyu projesi devam ettiğini belirten Putin ayrıca, iki ülke ticaretin milli para birimlerinin kullanılması konusunu görüştüklerini belirtti. Gelecek ÜDİK toplantısını İstanbul'da yapacaklarını söyleyen Rusya Devlet Başkanı, davet için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iki ülke arasında komşuluk ilişkilerini geliştirmeyi amaçladıklarını, yeni işbirliği alanları tesis ederek münasebetleri geliştirdiklerini belirtti. "Köklü ve özel ilişkilerimizi geliştirmede kararlıyız. Maalesef 2015 yılı sonunda bizler derinden yaralayan bir hadise sebebiyle çok zaman kaybedildiğini" ifade eden Erdoğan, iki ülke ilişkilerini normalleştirme konusunda önemli aşamalar kaydettiklerini vurguladı.

100 milyar dolarlık ticaret hedefi

"Ancak bu şekilde 100 milyar dolarlık hedefe ulaşabiliriz. Son olaylardan sonra 17 milyar dolara kadar. Turizm alanında rekora imza atmak istiyoruz" diyen Erdoğan, Rus turistleri Türkiye'ye davet etti.

"Milli paralarla ticaretin artırılmasına büyük önem veriyoruz" diyen Erdoğan, Rus vatandaşlarının Türkiye'de rubleyle, Türkler'in de Rusya'da Türk lirasıyla ticaret yapabilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Bugün imzaladığımız anlaşmalarla güçlü bir irade ortaya koyduk. Türk- Rus Ortak Yatırım Fonu'nun 1 milyar dolar sermaye ile kurulması atılmış ciddi bir adımdır. Suriye konusu üzerinden hassasiyetle durduk. Karadeniz Ekonomik İşbirliği üzerinde hassasiyetle durduk. Karabağ konusu üzerinde durduk."

"Astana süreci başarılı geçti"

Suriye'de ateşkesin sağlanmasını Astana'da sağladıklarını belirten Erdoğan, Astana sürecinin başarılı geçtiğini ifade etti.

"Bütün konularda hemfikir olmasak da iletişim kanallarını açık tuttuk, tutmaya devam edeceğiz," diyen Erdoğan "Terör örgütlerinin ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Her konuda hemfikir olmasak da, iletişim kanallarını açık tuttuk, tutmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

"Menbiç için koalisyonla işbirliği istiyoruz"

Türkiye ve Rusya'nın Suriye için istihbarat paylaşımıyla ilgili soruyu yanıtlayan Putin, bu paylaşım sayesinde ateşkesin sağlandığını belirtti ve "İstihbarat birimlerinin işbirliğini takdir ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunun altını çizen Erdoğan, "Irak ve Suriye'nin parçalanmasına tahammülleri olmadığını vurguladı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'dan sonraki hedef olan Menbiç'le ilgili de konuşan Erdoğan, bu konuda "Koalisyon güçleriyle işbirliği istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

– Erdoğan ve Putin'in basın toplantısından görüntüler

DHA