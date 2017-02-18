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Elazığ Haberi: Erdoğan: Keşke Cumhurbaşkanlığı sistemine 1990'lı yılların başında geçseydik (4)

Erdoğan: Keşke Cumhurbaşkanlığı sistemine 1990'lı yılların başında geçseydik (4)
19:4018 Şubat 2017
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Erdoğan: Keşke Cumhurbaşkanlığı sistemine 1990'lı yılların başında geçseydik (4)
Erdoğan: Keşke Cumhurbaşkanlığı sistemine 1990'lı yılların başında geçseydik (4)

KONVOYDA KAZA: 1 POLİS YARALI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Elazığ'da, halka hitap ettikten sonra belediyeyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu otobüs, belediyeden ayrılırken koruma ekibinde bulunan polise çarptı. Kaza nedeniyle kısa süre kargaşa yaşanırken, otobüsten inen Erdoğan, yaralanan koruma polisi ambulansa taşınana kadar yanından ayrılmadı. Yaralı koruma polisi ambulansla hastaneye götürülürken, Erdoğan otobüsle olay yerinden ayrıldı.
Tedavisi süren yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

DHA

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