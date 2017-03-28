Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi, siyasi partinin başında, neyi eksik (1) yeniden

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'a gelirken İstanbul'da 'evet' ve 'hayır' çadırına uğradığını belirterek, hayır çadırında bulunanlarla arasında geçen diyalogu anlattı. "Olaya bakış mezhepçilik. Hemen arkadan geldi siz 'Alevi ile Sünni’yi ayırıyorsunuz' Biz böyle bir ayrım yapmadık. Böyle bir ayrım varsa sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi alevi. Siyasi partinin başında. Neyi eksik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anayasa değişikli referandum kampanyası için bugün Samsun'a geldi. Çarşamba Havalimanı'nda protokol tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle toplu açılış töreni ve mitingin yapıldığı Samsun Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Yol boyunca vatandaşların sevgi gösterisi ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 30 bin kişinin yer aldığı Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmasına 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Samsunlu Sevgi Yeşilyurt'u rahmetle anarak başladı. Samsun'un 15 Temmuz darbe girişiminde bir şehidi olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"İki çocuğunu tek başına çalışarak büyüten yüreği ülkesi için çarpan Sevgi Yeşilyurt kardeşimiz, FETÖ'cü hainler tarafından vurularak şehit edildi. Bu ülkede Nene Hatun'ların eksik olmayacağını gösteren Sevgi kardeşimizin kahramanı nesilden nesile aktarılacaktır. Şehitler tepesini boş bırakmayan, erkeğiyle kadınıyla askeriyle polisiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Eğer bir gün bile şehitlerimizi unutursak kalbimiz dursun. Bu milleti ölümüne sevdik, bu sevginin önünde hapishane demirleri bile duramadı. Bu sevdanın önünde nice tuzaklar, arkadan hançerlemeler duramadı. Tankıyla topuyla darbeciler vazgeçiremedi. Hani Avrupa'daki pankartlara resmimizi koyup başımıza silah dayıyorlar ya. Sanıyorlar ki bizi böyle korkutacaklar."

Konuşmasında şehitlerle ilgili ayeti okuyan Erdoğan, "Rabbim ne buyuruyor; 'Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz göremezsiniz.' Bunların kıytırık pankartı mı bizi yolumuzdan döndürecek Yaptığınız terbiyesizlik sizin sicilinizde kara bir leke olarak kalır" diye konuştu.

Bu gösterinin İsviçre polisinin, hükümetinin gözünde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Alp dağlarının tepelerinde değil, İsviçre Parlamentosu'nun önünde oldu. Geçin bunları, geçin. Siz kimi aldatıyorsunuz Eğer samimiyetinizi ispat etmek istiyorsanız, ülkenizdeki teröristleri derdest edip kapının önüne koyarsınız. Teröristler caddelerinizde geziyor. Alman polisinin arabasında PKK'lı terörist gösteri yapıyor. Elinde PKK elebaşının posteri var. Bunların hepsi bizim elimizde var. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. 16 Nisan'da neye evet neye hayır dediğinizi çok iyi bilmenizi istiyorum" dedi.

Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşların dün itibariyle oy vermeye başladığını hatırlattı.

'HAYIR' ÇADIRINI ZİYARETİNİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'a gelmeden önce İstanbul Sarıyer'de referandum için açılan 'evet' çadırını ziyaret ettikten sonra karşısındaki 'hayır' çadırını da ziyaret ettiğini söyledi. Erdoğan, 'hayır' çadırında bulananlarla arasında geçen konuşmayı anlatırken şunları söyledi:

"Önce açın 18 maddeyi okuyun. Samsun'a gelirken İstanbul'da evet çadırına uğradım. Yanında da hayır çadırı da vardı. Oradakilerle görüştüm. Hayır çadırındakilere 'niçin hayır diyorsunuz, bana bunu söyler misiniz' dedim. Dediler ki 'Biz çağdaş bir Türkiye istiyoruz' dediler. 'Şuanda çağdaş bir Türkiye yok mu Neyiniz eksik' dedim. Yollarımız, köprülerimiz, hızlı tren, okullar yok mu 14 sene önce bunlar var mıydı Ama şimdi bunlar var. Maalesef tabii bakıyorsunuz söylediği lafa bakıyorum, 'Siz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne neden Yavuz Sultan Selim adını koydunuz.' Dedim ki, çok ayıp. Yavuz Sultan Selim Han'ın padişah olduğu zamanda Osmanlı'nın toprağı 18 milyon kilometre kare. Böyle bir Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin başında olan Sultan'ın adını böyle bir köprüye koymaktan daha önemli ne olabilir Ama olaya bakış mezhepçilik. Hemen arkadan geldi 'Siz Alevi ile Sünni’yi ayırıyorsunuz.' Biz böyle bir ayırım yapmadık. Böyle bir ayırım varsa sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi. Siyasi partinin başında. Neyi eksik Ben Dersim katliamını lanetledim ama o lanetleyemedi. Niye Lanetlediği zaman bir yerlere dokunacak."

KILIÇOĞLU'NUN SÖZLERİNİ DİNLETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir radyo konuşmasında "Cumhurbaşkanı ve Başbakanın ayrı partilerden olursa çatışma çıkar" sözünü meydanda bulunanlara dinleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi ben bu hayırcılarına diyorum ki kavga etmesinler diye biz bunu birleştirdik. Ama dersini çalışmadı, okumadı bu maddeleri. Sadece Cumhurbaşkanı var. Bir tane, iki tane bilemedin üç tane yardımcısı var ve kabine" dedi.

Siyasetin dürüstlük zemininde yürüdüğünü belirten Erdoğan, "Eğer olmazsanız duvara çarparsınız. Anayasa değişikliğinin özü cumhurbaşkanlığın ve başbakanlığın birleştirilmesinden ibaret olduğunu göreceksiniz. Bunu bu kavgalar olmasın diye olacak. Derdimiz başka. Daha büyük yatırımlar, eğitimde, sağlıkta, turizmde, gıda, tarımda daha büyük yatırımlara adım atmamız lazım. Çünkü bizim hedefimiz başka. Biz istiyoruz Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaralım. Çıkarır mıyız" diye konuştu.

DHA