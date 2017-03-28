Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi, siyasi partinin başında, neyi eksik (2)

"İNLERİNE GİRİLDİ, LİDER KADROLARI YAKALANIYOR"

Anayasa değişikliği referandumuna 18 gün kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydandakilere "Kapı kapı dolaşmaya var mısınız" diye sorduktan sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle hanım kardeşlerimin çok koşturması lazım. Kardeşlerimizin bütün bu gayretleri inşallah 16 Nisan’ı bizim lehimize dönüştürecektir. Tabi çok yalan makinesi çalışıyor. Buna fırsat vermeyeceğiz. Şimdi terörle mücadelede kararlı gidiyoruz. Son günlerde Güneydoğu’da, Tendürek Dağları’nda, Cudi’de, Gabar’da silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, koruyucularımız, evel Allah inlerine girdi. Şu anda bunların lider kadrolarını yakalıyorlar ve etkisiz hale getiriyorlar. Bu millet askerinin, polisinin, korucunun, hükümetinin arkasında oldukça hiç endişe etmeyin, bu yolu yürüyeceğiz. Aynı şey Fırat Kalkanı’nın da olmadı mı Gaziantep’te 56 yavrumuzu, kardeşimizi öldürdüler. Dedik ‘Artık sabır yok’ ve Cerablus’a girdik, arkasından Raiyel’e girdik. Şu anda Dabık buraları geçtik. DEAŞ temizlendi. PYD, YPG bunları da şuanda temizliyoruz. Şuanda Mümbiç’teyiz. Koalisyon güçleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Amerika ile Rusya ile görüşlerimiz devam ediyor. Diyoruz ki 'Buralarda tehdit devam ettiği sürece bizim çekilmemiz mümkün değil.' Şimdi öyle bir cevap verin ki tüm Türkiye, tüm Avrupa, tüm dünya duysun. 16 Nisan’da tek millet için evet mi Tek bayrak için evet mi Tek vatan için evet mi Tek devlet için evet mi Ey dünya Samsun’dan yükselen bu sesi duy. Ey PKK’sından FETÖ’süne tüm terör örgütleri Samsun’dan yükselen bu 'evet' sizin sonunuzun işaretidir. Kardeşlerim şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. 16 Nisan Türkiye için yeni bir başlangıcın adıdır. Artık önümüzü daha iyi görecek adımlarımızı daha sağlam atacağız."

“KOALİSYON SIKINTISI YAŞANMAYACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de çok partili hayata geçilmesinden bugüne 48 hükümet kurulduğunu söyleyerek, "Soruyorum sizlere; ömrü 16 ay olan hükümetlerin ülkemize kalıcı eser bırakması mümkün mü Öyle zamanlar oldu ki 25 günde hükümet kuruldu. Öyle zaman oldu ki arkasında partisi yok, 24 saatte hükümet kuruldu. Yeni sistemde bunlar olmayacak. Cumhurbaşkanı ve Meclis aynı gün seçilecek. Hükümetimiz sandıkta kurulduğu için koalisyon sıkıntısını artık yaşamayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu cumhurbaşkanı muhtarları görevinden alır" dediğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı, muhtarları görevinden alamaz. Benim BM'de yaptığım konuşmayı, 'Muhtarlara konuşur gibi konuştu' diye eleştiriyor. Sen oranın adresini biliyor musun Tabi Sincan'da bir muhtarımız söyledi ‘Sen bizi küçümsedin’ dedi. Tayyip Erdoğan şu ana kadar 16 bin muhtarı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Türkiye 1991 yılından beri koalisyonlar olmadan yönetilseydi kişi başına düşen milli gelir 11 bin dolar değil 22 bin dolar olurdu. İşte bunu bu yüzden kaybettik. Yeni sistemde bunlar olmayacak, daha hızlı yürüyeceğiz. Öyle bir yalan cephesi var ki 14 yıllık başarımızı bile gölgelemeye çalışıyor. Adeta sessiz bir devrim gerçekleştiren Türkiye'yi benim milletim biliyorum."

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler açılışı yapılacak tesisler için kurdele kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından alandan ayrılarak Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

DHA