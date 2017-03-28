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Samsun Haberi: Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi, siyasi partinin başında, neyi eksik (3)

Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi, siyasi partinin başında, neyi eksik (3)
20:4128 Mart 2017
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Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi, siyasi partinin başında, neyi eksik (3)
Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi, siyasi partinin başında, neyi eksik (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAMSUN'DAN AYRILDI
Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada şehit yakınları ile birarala geldi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gençlik ve Spor Bakanı AKif Çağatay Kılıç, AK Parti milletvekilleri, Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın da yer aldığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlkadım İlçesi Liman Mahallesi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Burada kısa bir süre kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği Çarşamba Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.

DHA

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