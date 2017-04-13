Erdoğan, Konya'da lalelerden yapılan Türk Bayrağıyla karşılanacak

KONYA Büyükşehir Belediyesi, yarın Konya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 156 bin 66 laleden yapılan Türk Bayrağıyla karşılamaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum çalışması kapsamında yarın saat 14.00'da Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka seslenecek. Konya Büyükşehir Belediyesi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mevlana Müzesi önündeki Mevlana Meydanı'na lalelerden yaptığı Türk Bayrağı ile karşılayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Tahir Akyürek, Mevlana Meydanı'nda 336 kadın çalışan tarafından 5 saatte 156 bin 66 laleyle yapılan 337,5 metrekarelik Türk Bayrağı'nı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'ya gelişi hatırasına düzenlediklerini belirtti.

Akyürek, yapılan Türk bayrağının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı akşamına kadar kalacağını söyledi.

DHA