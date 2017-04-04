Erdoğan: Münbiç bitmedi ki Rakka başlasın (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Fırat Kalkanı harekatı sonrasına değinerek, "Münbiç'te derdimiz bayrak sallamak değil. Münbiç bitmedi ki Rakka başlasın. ABDRusya'nın teröristlerle işi olmasın isteriz. Hepsi kötü. Bizim gücümüz yetmiyor mu ki PYD-YPG'yi yanımıza alacağız Nihai bir karar henüz yok görüşmeler devam ediyor. Bugün sayın Putin'le görüşmem vardı bu konularda hem de taziyelerde bulunduk. Münbiç noktasında ortak hareket kararı verildiği anda PYD ve YPG güçlerinin Fırat'ın doğusuna ötelenmesini istiyoruz. Araplar yerleşsin diyoruz" dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV-Star TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fırat Kalkanı harekatı sonrasına değinen Erdoğan, "Buradaki bir meselemiz de, Haşdi Şabi meselesi. Bu terör örgütü, Irak Meclisi'nden, 'terör örgütü olmadığı' yönünde oylamayla geçti. 'Bu örgütü burada aktif olarak kullanmaya devam edecekseniz sıkıntı yaratır' dedik. Burada bir işgal hareketinin kuvveti olacak. Telafer'de 400 bin Türkmen var. Bunlar Sünni olabilir, Şia olabilir. Öbür tarafta Sincar var onun durumu çok daha berbat. Sincar'da ikinci bir Kandil oluşturmanın gayretleri var. Orada da 2500 kadar PKK'lı terörist var. Orada yayılmacılık hareketi, Pers Milliyetçiliği perspektifinde. Bir mezhep anlayışı ile bunu yayıyorlar" diye konuştu.



"MÜNBİÇ'TE DERDİMİZ BAYRAK SALLAMAK DEĞİL. MÜNBİÇ BİTMEDİ Kİ RAKKA BAŞLASIN"

Erdoğan, "Münbiç'te derdimiz bayrak sallamak değil. Münbiç bitmedi ki Rakka başlasın. ABD-Rusya'nın teröristlerle işi olmasın isteriz. Hepsi kötü. Bizim gücümüz yetmiyor mu ki PYD-YPG'yi yanımıza alacağız Genelkurmay başkanlarımız nezdinde konuşuluyor devam ediyor. Nihai bir karar henüz yok görüşmeler devam ediyor. Bugün sayın Putin’le görüşmem vardı bu konularda hem de taziyelerde bulunduk. Münbiç noktasında ortak hareket kararı verildiği anda PYD ve YPG güçlerinin Fırat'ın doğusuna ötelenmesini istiyoruz. Araplar yerleşsin diyoruz" ifadelerini kullandı.



"KÜRTLER ORADA CİDDİ BİR DEĞİŞİME GİTTİLER. ŞU ANDA YAPTIKLARI İŞGAL HAREKETİDİR"

Kerkük'teki referandum kararına ilişkin Erdoğan, "Tarih itibariyle Kerkük bir Türkmen şehridir. Kürtler orada ciddi bir değişime gittiler. Şu anda yaptıkları iş bana göre işgal hareketidir. Çok çirkindir. Irak Parlamentosu'nun aldığı karar çok yerinde. Kuzey Irak yerel yönetimine çağrımı da yaptım; bunun adı ateşle oynamaktır" dedi.



"KILIÇDAROĞLU ÖRTÜLÜ BİR DARBE DİYORSA İSPAT ETMESİ LAZIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" iddiasına ilişkin Erdoğan, "Bu çok iddialı, çok gayrı ahlaki bir açıklamadır. Şehitlerimize saygısızlıktır. Örtülü bir darbe girişimi diyorsa ispat etmesi lazım. İspat edemiyorsa bu gayri ahlaki olmanın ötesinde benim edebimle ifade edemeyeceğim bir sıkıntıdır" diye konuştu.





Haber: ANKARA (DHA)

DHA