Erdoğan'a hazırlık için 'Denizli Atatürk Stadı' tabelası söküldü

DENİZLİ Atatürk Stadı girişindeki 'Denizli Atatürk Stadyumu' yazısının bulunduğu tabelanın gece sökülüp TIR'la götürülmesi tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente gelişinde konvoyundaki otobüslerin geçişinde sorun yaratacağı için tabelanın geçici olarak kaldırıldığı belirtildi.

Sosyal medyadan tepkiler yükselirken, tabelanın geçici söküldüğünü belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Şeytanın işi kalmayınca eniğini kovalamaya başlarmış. Oradaki Atatürk'ün ismini, kimliğini veya bu milletin kalbindeki yerini tabelalara veya böyle şeylere bağlamak Atatürk'e yapılan en büyük haksızlık ve saygısızlıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki Denizli ziyareti ve toplu açılış töreni için hazırlıklar sürüyor. Hazırlıklar kapsamında dün akşam Lise Caddesi üzerindeki Denizli Atatürk Stadı'nın girişinde bulunan, stadın isminin yazılı olduğu büyük tabela sökülerek, TIR'a yüklenip götürüldü. Tabelanın sökülmesi bazı kişiler tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Denizli Atatürk Stadyumu yazılı tabelanın sökülmesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

TEKRAR TAKILACAK

Tabelanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterinin Atatürk Stadı'na inip toplu açılış töreninin yapılacağı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na gelirken, konvoydaki otobüslerin stattan çıkışında sorun yaratacağı için Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından geçici olarak söküldüğü, cumartesi günü tekrar yerine takılacağı öğrenildi.

Gelişme üzerine sosyal medyadan çok sayıda kişi Atatürk isminin sökülmesine tepkisini dile getirdi. CHP Parti Meclisi üyesi Gülizar Biçer Karaca, gece geç saatlerde Atatürk Stadı tabelasının sökülmesine anlam veremediklerini söyledi. Tabelanın sökülmesine, otobüslerin çıkışta sorun yaşayacağının gerekçe gösterilmesinin anlamlı olmadığını belirten Karaca, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın, Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk isminden elbette rahatsızlık duymayacağını düşünüyorum. Acaba yandaşlık ve yalakalıkta sınır tanımayan birileri durumdan vazife çıkararak böyle bir rezaleti gerçekleştirmiş olabilir mi Denizli, bu çirkin saldırıya göz yumanları da asla unutmayacaktır" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, tabelanın geçici olarak belediye tarafından kaldırıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Şeytanın işi kalmayınca eniğini kovalamaya başlarmış. Oradaki Atatürk'ün isini veyahut kimliğini veya bu milletin kalbindeki yerini tabelalara veya böyle şeylere bağlamak Atatürk'e yapılan en büyük haksızlık ve saygısızlıktır. Oradaki geçici olarak belediye başkanımızın da söylediği gibi Atatürk Stadı tabelası otobüsün veya araçların giriş çıkışıyla ilgili geçici olarak kaldırılmıştır. Kişiye sormuşlar karşındakini nasıl bilirsin diye, kendim gibi demiş. Arkadaşlar kendi akıllarından geçen şeyleri, kendi gönüllerinden isim veya resim indirmekle ilgili performansı en çok kim yapmış, nasıl yapmış, hangi partinin milletvekili partisinden bu sebepten dolayı nasıl tartışmalara sebep olmuş onlara bakmak lazım."

Denizli Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada tabelanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'ye gelişinde seyahat edeceği otobüsün stadyum içerisine girmesine engel teşkil edeceği için kaldırıldığı, ziyaret sonunda tabelanın tekrar eski yerine konulacağı belirtildi.

DHA