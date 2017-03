Erdoğan'dan, Avrupa'daki gurbetçilere: 3 değil, 5 çocuk yapın

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da yaşayan Türkler'e seslenerek, "Yaşadığınız, çalıştığınız yerler artık sizin sılanızdır, yeni vatanınızdır. Oralara sıkı sahip çıkın. Daha çok işyeri açın, çocuklarınızı daha iyi okullarda okutun. Ailenizi daha iyi semtlerde yaşatın, en iyi arabalara binin, en güzel evlerde oturun. 3 değil, 5 çocuk yapın. Çünkü Avrupa'nın geleceği sizlersiniz" dedi.

Uçakla Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Valiliği ziyaret etti. Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılarak zaman zaman yağan yağmur ve kar altındaki coşkulu kalabalığa hitaben konuşma yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA; YAZIKLAR OLSUN

Konuşmasında sık sık CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Çıkmış ana muhalefetin başındaki adam 'Mutluluk yok, huzur yok, refah yok' diyor. Yazıklar olsun, eline diline dursun. Sen Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başındayken hastanelerin halini benim vatandaşlarım bilir. Öyle mi kardeşlerim İlacımızı alamıyorduk, kuyruklarda sıraya giriyorduk. Kimdi o zaman genel müdür Sendin. Fakat bunda yalan diz boyu. Şimdi çıksın sor buna o 'Benim dönemimdeki sağlık hizmetleri hiçbir dönemde olmadı' der. Der mi der. Ey Kılıçdaroğlu senin daha çok bu yolları tepmen, dolaşman gezmen gerekir. Sen de hizmet aşkı yok, sende dert yok, dikili ağacın var mı sorun bakalım. Yok."

'HEPİMİZ FANİYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da milletin huzuruna gelecek olan anayasa değişikliği halk oylamasından sonra cumhurbaşkanlığı hükümetin sistemine geçileceğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Birileri ısrarla yeni yönetim sistemini şahsıma bağlayarak izah etmeye çalışıyor. Hepimiz faniyiz her an ölebilir miyiz Ölürüz. Ve kardeşlerim hepimiz o musallaya geleceğiz. Müslüman isek değil mi Hoca efendi ne diyecek er kişi niyetine, hatun kişi niyetine cumhurbaşkanı da olsa başbakan da olsan milletvekili, bakan da olsan er kişi niyetine, hatun kişi niyetine diyecek cenaze namazını kıldıracaklar gömecekler gömdükten sonra bir daha mezara uğrarlarsa ne ala. Biz de yazın gelip güzün giden turnalar gibi gün gelecek ebedi aleme göçeceğiz sılayı terk edeceğiz. Ama Türkiye getirdiğimiz cumhurbaşkanlığı sistemi ile 2023 hedeflerini ulaşacak ardından 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirecek. 16 Nisanda işte bu sistemi yeni sistemi onaylıyoruz oyluyoruz."

IRKÇILIK PİRİM YAPIYOR

Avrupa ülkelerinde bazı partilerin ırkçı söylemler yaparak pirim kazanmaya çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Avrupa ülkelerinin tüm demokratlıklarının tüm özgürlükçülüklerinin işin ucu kendi çıkarlarına dokununcaya kadar olduğunu hep birlikte gördük mü Bu ülkelerde iktidarda olan partiler baktılar ki ırkçılık, faşistlik, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı prim yapıyor hepsi de demokrasi hakkı hukuku adaleti bir kenara bırakıp o tarafa yöneliyor. Girelim dediğimiz Avrupa Birliği var ya Avrupa Birliği, adalet divanı karar alıyor. Ne diyor başörtüsünü yasaklıyor. Bıktık ya bıktık hani din özgürlüğü vardı İnanç özgürlüğü vardı Benim devletimin bakanına hem de bir bayan bakanına kapılarını kapatan ve kendi toprağımız sayılan konsolosluğuna sokmayanlara bizim de kapılarımız kapalıdır. Benim dış işleri bakanıma uçuş yasağı getirenlere kusura bakmasınlar bizimde uçuş yasağımız vardır. Benim bakanımı karşılamaya gelen insanlarına karşı vatandaşlarına karşı soydaşlarına karşı onların üzerine atlarıyla itleriyle tepeden tırnağa silahlı polisleri ile saldırmanın neresi demokratlıktır Benim Hüseyin Kurt kardeşimi yere yatırıp köpeklere parçalatanların eski Roma'daki Gladyatörlerden ne farkı vardır Soruyorum sizlere. Hiçbir farkı yok aynı. Hale bak, seçim bitince de hemen geri çark ediyor. Hadi kaldığımız yerden devam edelim diyorlar. Yok öyle yağma yok. Oturur bir kahvaltı yaparız bir yemek yeriz terbiyesizliğe bak dalgamı geçiyorsun Sen kendi çıkarın için Türkiye gibi bir devlete her türlü haydutluğu yapacaksın ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edeceksin. Bu ülke ve bu millete dostluk eden herkese bunun bedelini ödetmek boynumuzun borcu aksi takdirde milletimize mahcup oluruz."

'AVRUPA'NIN GELECEĞİ SİZLERSİNİZ'

Türkiye ekonomisinin güçlenmesinden rahatsız olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Onların rahatsızlığı şahsımdan veya hükümetten değildir. Onlar Türkiye ekonomisi ile demokrasisi ile bölgesindeki ve dünyadaki konumu ile kendilerine ihtiyaç duymayan bir yere gelmesinden rahatsızlar. Çünkü onların hayalindeki Türkiye her şeyi ile kendilerine bağımlı olan istedikleri gibi itip kakabilecekleri bir Türkiye'dir Kendi ülkelerindeki Türkler içinde aynı duyguları taşıyorlar. Dün ülkelerine en zor en sıkıntılı işleri yaptırmak için getirdikleri Türklerin bugün kendi işlerinin sahibi olmalarından, kariyer sahibi olmalarından rahatsızlık duyuyorlar. Fabrikada işçi olarak çalışan Türklere itiraz yok. Ama o fabrikanın sahibi mühendisi yöneticisi olanlara tahammül edemiyorlar. Ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Buradan Avrupa'daki kardeşlerime sesleniyorum. Yaşadığınız, çalıştığınız yerler artık sizin sılanızdır, yeni vatanınızdır. Oralara sıkı sahip çıkın, daha çok işyeri açın, çocuklarınızı daha iyi okullarda okutun. Ailenizi daha iyi semtlerde yaşatın, en iyi arabalara binin, en güzel evlerde oturun, 3 değil 5 çocuk yapın. Çünkü Avrupa'nın geleceği sizlersiniz. Size yapılan terbiyesizliklere düşmanlıklara haksızlıklara vereceğiniz en güzel cevap işte bu olacaktır."

Erdoğan, yarın Çanakkale'de dünyanın bir numaralı köprüsünü temelini atacaklarını belirterek, "Bedeli ne biliyor musunuz Yaklaşık 11 milyar dolar. Hani ya Türkiye ekonomik olarak çökmüştü. Batmıştı. Bitmişti, bak yüzde 50'si Kore, yüzde 50'si Türk ortak birleşim ve cebimizden bir kuruş çıkmıyor, bu konsorsiyum yapıyor. Niye Türkiye güvenli bir ülke, güvenilir bir ülke onun için Türkiye'yi anlayan anlıyor" dedi.

BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANINA SERT ELEŞTİRİ

Konuşmasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu da sert bir şekilde eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Feyzioğlu'nun Avrupa ülkelerine giderek hayır propagandasını yaptığını söyledi. Erdoğan şunları söyledi:

"Birileri de oraya gitmiş Türkiye Barolar Birliği Başkanı, güya hukukçu hem de önünde profesörü var. Ve orada teröristler de Türkiye'den kaçıp Avrupa'ya giden teröristlerle ortak salon toplantıları yapıyor. Yahu nasıl hukukçusun Nasıl baro başkanısın Bir baro başkanı kalkıp da Avrupa'da Türkiye'de böyle bir çalışmaya katılabilir mi Üstelikte sen hukukçusun, hukuk çiğnemiş, hukuk tanımayan kişilerle nasıl bir arada olursun Sen bu ülkede nasıl bir hukukçu kılığı ile dolaşacaksın Durmak yok anlatacağız görevimiz bu hadi batılıların cumhurbaşkanlığı sistemine niye karşı olduklarını anladık. Karın ağrılarının sebeplerini her gün biraz daha net görüyoruz. Peki içimizdeki Hollandalılara ne oluyor Ana muhalefetin başındaki zat terör örgütleri ile bir olmuşlar içinde olmayan her şeyi içindeymiş gibi göstererek anayasa değişikliğini karalamaya çalışıyorlar. Güya anayasa değişikliğini kötülemek için sağa dönüyorlar gençlerimize hakaret ediyorlar, sola dönüyorlar parlamentoya hakaret ediyorlar. İleriye bakıyor muhtarlara hakaret ediyorlar. Bunlarla da kalmıyor bir de tutup Suriyeli mültecileri milletimize hedef göstermeye çalışıyorlar. Hollanda'daki Almanya'daki, Avusturya'daki ırkçılar kendi ülkelerindeki Türkler ve Müslümanlar için ne yapıyorlarsa bunlar da aynı taktiği ülkemizdeki Suriyelilere uygulamaya çalışıyorlar. Kılavuzu karga olanın, nokta nokta. Kılavuzu Avrupa'daki faşistlerle olan bir partinin varacağı yer 1940'ların CHP'li tek partili dönemidir. Başka bir şey değil. Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerim için üzülüyorum. Hadi eski sistemde yüzde 25'te de kalsa koalisyon yoluyla vesayet güçleri vasıtasıyla bir şekilde ülke yönetimine ortak olma şansları vardı. Yeni yönetim sisteminde artık milletin yüzde 50+1 almadan yürütmek üzere tesir etmek mümkün değil. Şimdi mecliste elbette yine temsil imkanı olacak ama bu genel başkanının kafası ile bir CHP'linin Cumhurbaşkanlığını biz görmeyiz, çocuklarımız da muhtemelen göremeyecektir. Torunlar görür mü onu bilmiyorum artık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından aralarında 33 bin kişilik yeni stadyumun da bulunduğu tesislerin toplu açılışını yaptı.

DHA