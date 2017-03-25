Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kuzu kuzu geldi (2)

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SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente gelişiyle ilgili Antalya açıklarında güvenlik önlemleri alındı. Bir savaş gemisi ve sahil güvenlik botları denizde devriye görevi yaptı. Erdoğan'ın Antalya ziyaretine havadan 3 helikopter eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Antalya mitinginde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ak Parti Antalya milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel eşlik etti.

Erdoğan'ın konuştuğu meydanın yanında bulunan Kepez Arena önündeki Seyhan Caddesi saatler öncesinden trafiğe kapatıldı. Çevredeki cadde ve sokaklardaki park halinde bulunan araçlar kaldırıldı ve yerlerine kum yüklü kamyonlar yerleştirildi. Mitinge katılan vatandaşlara alan girişinde Türk Bayrağı ve su dağıtıldı.

Alana girişler mitingden yaklaşık 3 saat önce başlatıldı. Alan etrafında oluşturulan giriş kapılarında vatandaşlar tek tek üst aramasından geçirildi. Miting alanının etrafındaki yüksek binalara ise keskin nişancılar yerleştirildi.

Türk bayrakları, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan larıyla da süslenen meydana 'Sayın Cumhurbaşkanımız Antalya'ya Hoşgeldiniz' yazılı pankartlar asıldı.

Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte, fenalaşanların olduğu meydanda, 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen vatandaşlar, alan dışına alınarak tedavi edildi.

Mitinge katılan bazı kadınların avuç içlerine yaktıkları kınayla 'evet' yazdıkları görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye hizmet binası açılış töreninin ardından valiliği ziyaret etmeyi planlıyordu. Belediyedeki incelemeleri ve kabulleri iki saati aşınca valilik programını iptal etti ve miting alanına geçti.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

DHA