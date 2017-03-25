Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kuzu kuzu geldi (3)

'SİLAHLARI MİLLETİMİZE DOĞRULTTULAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez Arena yanındaki meydanda düzenlenen Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu. Konuşmasına meydanı dolduran yaklaşık 100 bin kişiyi selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 11 aylık bir aranın ardından, Antalyalılarla beraber olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Geçen yıl 16 Temmuz'da Samuel Eto'o Vakfı'nın Kamerunlu çocuklar için gerçekleştireceği bir organizasyon dolayısıyla Antalya'da olacaklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat bir önceki gece Türkiye, tarihinin en alçak, en sinsi, en ahlaksız darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Feto ihanet çetesi mensupları devletin namuslarına emanet ettiği silahları milletimize doğrultarak darbe yapmaya kalktılar" dedi.

'EMANETE HALEL GETİRMEDİK'

Darbe teşebbüsü sırasında TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyet teşkilatı binalarının, Marmaris'te konakladıkları otelin, Türksat binasının bombalandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'da, İstanbul'da vatandaşlarımıza ateş açtılar, tanklarla, zırhlı araçlarla üzerilerinden geçtiler. F 16'larla bombaladılar, helikopterlerle taradılar ancak tüm kalleşliklerine, tüm alçaklıklarına rağmen Türkiye'yi teslim alamadılar. Emanete halel getirmedik, ülkemizi bu hainlere bırakmadık. Türkiye'nin tarihinde ilk defa milletiyle birlikte olan cumhurbaşkanı, hükümeti, Meclis'i sayesinde bir darbe girişimi akamete uğradı. Türk milleti istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkacağını içerideki ve dışarıdaki tüm müstevlilere gösterdi" diye konuştu.

Darbe girişiminde Antalyalı bir polis memuruyla bir üniversite öğrencisinin şehit olduğunu kaydeden Erdoğan, "Feto terör örgütü bu milleti teslim alamadı" dedi.

Alandan yükselen "Dik dur eğilme, bu millet seninle" tezahürat üzerine Erdoğan, "Antalya, bilesiniz ki cumhurbaşkanınız beşer planında bugüne kadar kimsenin önünde eğilmedi. Biz ancak Rabbimizin karşısında rükuda eğiliriz, secdede eğiliriz" diye konuştu.

'KENDİ KEYFİMİZ İÇİN DEĞİL'

16 Nisan halk oylamasıyla yönetim sistemini kendi keyfi için değil ülkenin ve milletin geleceği için değiştirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinevizyonda gösterimi yapılan geçmiş siyasi liderlerin görüşlerinden de şöyle bahsetti:

“Geçmişte zayıf hükümetlerin, kavgaların, çekişmelerin nelere malolduğunu çok iyi biliyoruz. Az önce cumhurbaşkanlarını, liderleri dinlediniz ve ne dediklerini duydunuz. Çünkü bu iş damdan düşenlerin işidir. Damdan düşmeyenler bilmez. Şimdi anamuhalefetin başındakinin SSK'yı ne hale getirdiğini çok iyi biliyorsunuz. Akşam başka sabah başka konuşuyor."

SİNEVİZONDA KILIÇDAROĞLU VİDEOSU

Ahmet Necdet Sezer ve Ecevit'in aynı ekolden geldiğini hatırlatan 2001'de aralarında yaşanan krizi anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bunlar olmasın, bunları yaşamayalım diye yönetim sistemini değiştiriyoruz" dedi.

Sinevizyondan yeni anayasa değişikliğiyle Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı ve başbakan başka bir partinin genel başkanı şeklindeki sözlerinin yer aldığı görüntüleri gösteren Erdoğan, “Ey Kılıçdaroğlu işte bu kavga çıkmasın diye biz cumhurbaşkanı ile başbakanı birleştiriyoruz. Artık sadece cumhurbaşkanı, sadece başkan var. Anladık mı o kadar. Sadece bunu dahi anlamaktan aciz olanlar bu ülkenin geleceğine yönelik bir yönetim sitemini, 18 maddeyi okumamış olanlar bu ülkeye hizmet edebilir mi Dikili ağaçları yok" diye eleştirdi.

'16 NİSAN DÜĞÜN, BAYRAM GÜNÜDÜR'

Anayasa değişikliğine karşı çıkanların yalanlarına bakılmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Hesap ortada. Bu milletin cebinden paralarını çalanlar hak etmedikleri bir gücü kullanarak kendilerine paralel iktidar kuranlar için 16 Nisan elbette kabus günüdür. Onun için istemiyorlar. Ama istikrar ve güven ortamını garanti alacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, 2023 hedeflerine ulaşarak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak Türkiye için 16 Nisan düğün, bayram günüdür. Bunu da böyle bilin" şeklinde konuştu.

Tüm Avrupa ve dünyanın duyması için büyük, güçlü, müreffeh ve istikrarlı Türkiye için tek tek 'evet mi' diye soran Erdoğan, miting alanındakilerin 'evet' yanıtı vermesi üzerine, “Antalya 'evet' diyorsa 16 Nisan tamamdır inşallah" diye konuştu.

'67 YILDA 48 HÜKÜMET KURULDU'

16 Nisan'da 'evet' denildiğinde neler olacağını anlatmak istediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu paketin içinde neler var Yeni hükümet sisteminin en önemli kazanımı istikrardır, güvendir. Hepsi de şu an rahmeti rahmana kavuşan, az önce dinledik Erbakan, Türkeş, Özal, Demirel, Yazıcıoğlu gibi isimlerin başkanlık sistemi taleplerinin gerekçesi ne olmuştur, hep istikrar ve güven olmuştur. Ve bir çoğuyla görüşmelerim olmuştur, hepsi de istikrarı özellikle tavsiye etmişlerdir. Bizde zaten o yolda olduğumuzu söylemişizdir. Ekonomik sıkıntılarla, terörle, sınır komşularımızdan kaynaklanan sorunları başarıya ulaştırabilmemiz için istikrar gerekiyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde başarıların hep istikrara borçlu olduğunu görürsünüz. Ülkemizde 1950'den bugüne kadar 67 yıl geçti. 67 yılda 48 hükümet kuruldu. Buna karşılık aynı dönemde İngiltere'de 15 hükümet, Almanya'da 24 hükümet, Amerika'da 17 başkan, Fransa'da 11 cumhurbaşkanı görev yaptı. Yeni sistemde hükümeti sandıkta millet kurduğu için koalisyonlar dönemi kapanıyor ve İstikrar garanti altına alınıyor. Dünyanın ilk 20 ülkesinin 7'sinde başkanlık veya yarı başkanlık sitemi var. İstikrar için evet diyor muyuz Yeni sistemle birlikte başarısız liderlerin koltuklarını koruma şansı kalmıyor. Sıkıntı oradan geliyor."

DHA