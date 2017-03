Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kuzu kuzu geldi (4)

'MUSTAFA KEMAL'E NİYE İHANET EDİYORSUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni sistemle birlikte başarısız liderlerin koltuklarını koruma şansı kalmıyor. Sıkıntı oradan geliyor. Siyasi partilerde ve bürokraside sistemin tabiatı gereği yenilenmenin önü sürekli açık oluyor" dedi.

1825 yaşa seçilme imkanı verilmesinin bu değişimi daha da hızlandıracağını dile getiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e ihanet ettiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Bu ana muhalefeti niye rahatsız ediyor Yahu gençlerimize güvenmiyor musun Gazi Mustafa Kemal cumhuriyeti gençlere emanet etmemiş miydi Ee Kılıçdaroğlu sen Gazi Mustafa Kemal'in partisinin başında değil misin O zaman Gazi Mustafa Kemal'e niye ihanet ediyorsun Bak ters düştün, bir yanlış da burada. İşte aynen biz de gençlere güveniyoruz ve Türkiye'mizin geleceğini biz de gençlere emanet ediyoruz. Gençler bu sistemle birlikte Türkiye'nin değişim taleplerine en büyük direnci gösteren bürokratik oligarşinin, vesayet odaklarının gücü tamamen kırılıyor. Şu parlamenter demokrasi diyorlar ya, parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir. Şimdi bu sistemin beli kırıldığı için rahatsız oluyor, oluyorlar. Reformların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesinin önü açılıyor."

"EY KILIÇDAROĞLU SEN YALAN MAKİNESİSİN"

Kılıçdaroğlu'nun 7 kez seçim kaybetmesine rağmen hala partinin başında olduğunu, yeni sistemde ise bunun mümkün olmayacağını ileri süren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Burada kaybettiğin zaman duramazsın. Ne diyor çıkmış, 'cumhurbaşkanı lokantaları kapatacak' diyor. Ne diyor 'muhtarlıklar, belediyeler, sendikalar kapatılacak' diyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi Yalan üstüne yalan. Yalanı bunun kadar güzel kullanan yok. Ben BM Genel Kurulu'nda konuşuyorum, ertesi gün açıklama yapıyor, 'Cumhurbaşkanı sanki muhtarlara konuştu' diyor. Muhtarlarımız tabi bundan çok rahatsız oldu haklı olarak ve Ankara'da 30- 40 muhtarımızın davet edildiği toplantıda bir konuşma yapıyor. Bir muhtarımız sordu, 'Siz Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla ilgili 'sanki muhtarlara konuşuyor' diyerek bizi küçümsediniz' dedi. Ne dese beğenirsiniz, 'Haddimize mi Böyle bir şey olabilir mi, asla böyle bir şey söz konusu değil' dedi. Ey Kılıçdaroğlu sen yalan makinesisin. Şu ana kadar 16 bin muhtarımızla milletin evinde bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde onları milletim adına ağırladım. 55 bin muhtarımız var hepsini davet edeceğim, buluşacağız. Milletim adına onları ağırlayacağım. Çünkü muhtar BM Genel Kurulu'na gelmiş olanlardan aşağı değildir. Ben seçilerek gelmişsem, benim muhtarım da en az benim kadar saygındır, çünkü o da seçilerek gelmiştir."

'HANIMLAR ALTIN GÜNLERİNDEN ÇIKARTILMAYACAK'

Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hatta ne dedi biliyor musunuz 'Simit camekanları, karpuz tablaları, boyacı sandıkları da kapatılacak' dedi. Ben de diyorum ki asla böyle bir şey olamaz. Aynı şekilde öğrenciler okullarından, memurlar işlerinden, hanımlar, ben şimdi cevap veriyorum buna, altın günlerinden çıkartılmayacak. Çünkü bu işlerin cumhurbaşkanlığıyla yakından uzaktan alakası yok. Anayasayla kurulan kurumlar anayasa değişikliğiyle, kanunla kurulan kurumlar kanunla açılıp kapatılabilir. Belediyelerin yetkisinde olan konularda onların kararıyla değiştirilebilir. Diğer taraftan Meclis'in, bürokrasinin, iş dünyasının kapıları kimseye kapatılmayacak. Her yer, her konum, her makam çalışan, gayret eden, birikim sahibi tüm gençlerimiz, tüm vatandaşlarımız için açık olacak. Hatta seçilme yaşını 18'e indirerek Meclisi, belediyeleri, Bakanlar Kurulu'nu gençlerimize açıyoruz."

Gençlere güvendiğini belirten Erdoğan, “Biz yeni sistemi Erdoğan için değil, her doğan için getiriyoruz. Bu böyle bilinmeli" dedi. Hakimler, savcılar, katipler, mübaşirler, gardiyanlar, mahalle bekçileri ve özel güvenlik görevlilerini cumhurbaşkanının atamayacağını bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yalan söyleme. Çünkü bunların hepsinin atama usulü bellidir. Şu anda Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi üyeleri nasıl tespit ediliyorsa aynen devam edecek. Şimdi diyecekler ki Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu, onu da söyleyeyim. Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulunu atayacak kurulun 4 üyesini Cumhurbaşkanı, 7'sini de 5'te 3 çoğunlukla yani zorunlu olarak uzlaşmayla Meclis belirleyecek. Bu uzlaşmayı getiriyor. Dolayısıyla burada da geniş tabanlı bir uygulama söz konusudur. Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçim usulünde hiçbir değişiklik yok. Cumhurbaşkanı 5 yıllığına, Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıllığına seçiliyor. Yani hiçbir cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesinin yapısını tümüyle biçimlendiremez. Cumhurbaşkanı seçilebilirse iki dönem seçilebilir, 5+5, tekrar aday olabilirse."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından ise bazı bakanlıklar ve Büyükşehir Belediyesi'nce 781 milyon liralık yatırımla 20 hizmet ve eserin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vatandaşlara içinde satranç takımı ve Giresun fındığı bulunan hediye paketleri dağıtıldı.

SİYASİ LİDERLERİN BAŞKANLIK VİDEOSU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in açılış konuşması yaptığı törende eski cumhurbaşkanları ve siyasi liderler Süleyman Demirel, Turgut Özal, Muhsin Yazıcıoğlu, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş'in başkanlık sitemini savunan konuşmaları sinevizyonla vatandaşlara dinletildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaoğlu da Erdoğan'dan önce konuşma yaptı.

DHA