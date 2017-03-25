Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kuzu kuzu geldi (5)

MUHSİN YAZICIOĞLU'NU ANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun (MemurSen) Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki Starlight Otel'de düzenlediği 5'inci Türkiye Buluşması'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak başladı. Buluşma nedeniyle Memur-Sen'in kurucusu, şair, muallim Mehmet Akif İnan'ı da rahmetle yad eden Erdoğan, İnan'ın ülkenin en zor, çetin yıllarına tekabül eden hayatını, bu güzel ülkeye ve millete vakfetmiş bir gönül insanı olduğunu söyledi.

MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKTINIZ

Erdoğan, İnan'ın modern zaman dervişi, bugünün Yunus Emre'si olduğu görüşünü savunarak, sendikayı sadece memurların hukukunu savunan bir çatı olarak değil, aynı zamanda bir uyanış ve diriliş hareketi olarak gördüğünü ifade etti.

Erdoğan, bugün Memur-Sen'in, İnan'ın hayallerini gerçekleştirdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Memur-Sen, ülkemizin en etkili ve en güçlü sivil toplum örgütü olarak milli irade ve demokrasinin sancaktarlığını yapıyor. Bugün Türkiye'deki her iki sendikalı memurdan birini bünyesinde barındırmanın yanında, dünyanın çok farklı ülkelerine yardım götüren medeniyet değerlerimizin taşıyıcısı bir Memur-Sen vardır. Türkiye'nin daha büyük, müreffeh ve güçlü bir ülke olması için gecesini gündüzüne katarak çalışan Memur-Sen, 15 Temmuz'da olduğu gibi milli iradeye canı pahasına sahip çıkan, darbecilere meydanları dar eden büyük bir ailedir."

Erdoğan, Türkiye'nin kendi silahını, tankını, savaş helikopterini, insansız hava araçlarını yapan bir ülke haline geldiğini, savunma sanayinde giderek devler ligine yükseldiğini belirterek, "Adamlar çılgına dönüyor. Çünkü 14 yıldır biz dost bildiklerimizden insansız hava aracını alamadık. Paramızla alacağız ya, bedava değil. Alamadık ama kötü komşu ev sahibi yaparmış" diye konuştu. Bunun yeterli olmadığını, Türkiye'nin daha ileriye gideceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, kendi menfaati için birilerinden icazet almaya gerek duymuyor. Bugün terörle mücadelesini hem yurt içinde hem yurt dışında tamamen milli imkanlarla yürütüyor. Şu anda Tendürek Dağları'nda, Cudi'de, Bestler Dereler'de bu teröristlere askerlerimiz, polisimiz, köy korucumuz kan kusturuyor. İnlerine girdik. Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak, ülkemizin çıkarlarını korumak noktasında Ankara'da karar veriyor, Silopi'de, Gabar'da, Cudi'de, gerekirse Suriye'de, Irak'ta uyguluyoruz."

Kendilerine "Şuraya girmeseniz, şurada üs kurmasanız iyi olur" denildiğini aktaran Erdoğan, şöyle dedi:

"Tamam da siz niye kuruyorsunuz Biz tehdit altında olduğumuza göre, eğer Suriye'den Gaziantep'teki kardeşlerime bir saldırı olur da orada 56 kardeşim benim şehit olursa, biz duramayız. Ne yaptık, sabır sabır, o olay olunca dedik ki 'Giriyoruz.' ve Cerablus'a girdik. Durmadık, dedik ki 'Bir taraftan da Er Rai'e gireceğiz.' Öbür taraftan da Er Rai'ye girdik. O gün bugündür bir taraftan DEAŞ ile mücadeleyi veriyoruz bir taraftan PYD- YPG ile veriyoruz. Ne yazık ki dostlar, halen PYD ve YPG'nin yanında. Diyorlar ki 'Bunlar DEAŞ'a karşı iyi bir mücadele veren kişiler.' Biz de onlara 'İyi terörist, kötü terörist olmaz.' diyoruz. Teröristlerin hepsi teröristtir ve hepsi kötüdür. Bunu bileceksiniz ama hala anlaşabilmiş değiliz. Burada da siyasi mücadele devam ediyor."

AĞLAYANLAR OLDU, 'AYASOFYA AÇILSIN' SLOGANI ATILDI

Çok sayıda sendikacının katıldığı toplantının yapıldığı salonda Erdoğan coşkuyla karşılandı ve o konuşurken bazıları gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan'ın konuşması sırasında salonda 'Seni sevmeyen ölsün', 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın', 'Türkiye seninle gurur duyuyor', 'Dik dur eğilme bu millet seninle' sloganları yükseldi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Toplantıda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasının ardından sahnede sendikacılarla hatıra ı çektirdi.

DHA