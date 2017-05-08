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İstanbul Haberi: Erdoğan'dan Macron'a tebrik telefonu

Erdoğan'dan Macron'a tebrik telefonu

20:178 Mayıs 2017
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Erdoğan'dan Macron'a tebrik telefonu
Erdoğan'dan Macron'a tebrik telefonu

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi olan Emmanuel Macron'u tebrik etti. 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da Cumhurbaşkanlığına seçilen  Macron'u bu akşam telefonla arayarak başarısından dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa'daki seçim sonuçlarının Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin umutları artırdığına dikkati çekti. Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde yüzyüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kalan Erdoğan ve Macron, Türkiye ve Fransa ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma konusunda kararlılıklarını da vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un önümüzdeki süreçte Türkiye ve AB ilişkilerindeki pürüzlerin aşılmasının önemine de değindikleri öğrenildi.
 

DHA

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