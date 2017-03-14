ErdoğanGroysman görüşmesine ilişkin Ukrayna'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ile bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldiği görüşme ile ilgili Ukrayna hükümetinden açıklama yapıldı.

Ukrayna Bakanlar Kurulu Basın Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Groysman, çifte vergilendirmeyi önleme ve yatırımların karşılıklı korunmasına ilişkin anlaşmaların imzalanması konusunu öncelikli olarak ele aldı.

2017 yılının sonuna kadar Ankara’da Hükümetler Arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının yapılması gerekliliğinin dile getirildiği toplantıda, savunma sanayi, havacılık ve uzay alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Uçak yapımında Türkiye'ye destek teklifi

Ukraynalı Başbakanın, ülkesinin yolcu ve kargo uçakları yapımı alanındaki tecrübelerini Türkiye’ye aktarabileceğini belirttiği kaydedildi.

Türkiye ile Ukrayna arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin ve stratejik ortaklığın geliştirilmesinin öneminin altını çizen Erdoğan ve Groysman’ın, iki ülkenin serbest ticaret anlaşması imzalanması konusunu da ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Başbakan Groysman, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile, iki ülkenin ekonomik ilişkilerine ivme kazandırılmasına ve projelerin hayata geçirilmesine ilişkin somut anlaşmalara vardı” denildi.

DHA