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Konya Haberi: Erdoğan'ın uçağına, Konya semalarında jetler eşlik etti

Erdoğan'ın uçağına, Konya semalarında jetler eşlik etti

14:1414 Nisan 2017
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Erdoğan'ın uçağına, Konya semalarında jetler eşlik etti
Erdoğan'ın uçağına, Konya semalarında jetler eşlik etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, uçağına Konya semalarında  güvenlik amaçlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 2 F-16 savaş uçağı eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Konya'da Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki mitinge katılmak için özel uçakla İstanbul'dan Konya'ya geldi. Erdoğan'ın uçağına Konya semalarında ve havalimanı inişi sırasında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 2 F-16 uçağı eşlik etti. Erdoğan'ın uçağı iniş yaptıktan sonra jetler ayrılıp, havalimanının bitişiğindeki üs komutanlığına geçti. 
Havalimanı'nda protokol tarafından karşılanan Erdoğan, yakındaki Tahir Büyükkörükcü Camii'nde cuma namazını kıldı.

 

 

DHA

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