Erdoğan'ın vatandaşla çay sohbeti izlenme rekorları kırıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, referandum startını verdiği Kahramanmaraş'ta çay daveti üzerine gittiği evin sahibi ile telefonda yaptığı ve "Senin bu hanımla kızlar beni balkondan gene aldattılar illa çay çay çay çay" konuşmalarını içeren görüntüler, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun referandum tarihini 16 Nisan olarak açıklamasının ardından sahalara inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk mitingini 17 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdi. Abdülhamidhan Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra, cami karşısındaki apartmanda bir ailenin pankartla yaptığı çay davetini kırmayan Erdoğan, Sarıgül ailesini ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette bir süre aileyle sohbet eden Erdoğan daha sonra evden ayrıldı.

"SEN YOKSUN AMA ÇAYI İÇİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği evin sahibi Elif Sarıgül'ün eşiyle de telefonla sohbet ettiği ortaya çıktı. O anların görüntüleri ise sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın da yer aldığı görüntülerde Erdoğan, telefonda konuştuğu kadının eşine, "Yapma yav. Neyse 'Hayırlı olsun' diyorum. Senin bu hanımla kızlar, beni balkondan gene aldattılar illa çay çay çay çay… Neyse evdeyiz şimdi sen yoksun ama çayı içiyoruz tamam mı" diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak ve samimi bu sohbeti, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede paylaşılırken izlenme rekorları kırdı.

DHA