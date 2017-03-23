Ereğli'de '15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı' oluşturuldu

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi'nde oluşturulan, '15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda 4 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Dünya Ormancılık Günü kapsamında Kıyıcak mevkisinde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu, fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Ali Kaban da katıldı. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, hatıra ormanına, 3 bin fıstık çamı, 500 defne, 300 çevri, 100 erguvan ve 100 ıhlamur olmak üzere 4 bin fidan dikileceğini ve dikilen her fidandan sonra şehitler için Fatiha suresi okunacağını söyledi. Beşel, fidanlara da darbeye direnirken şehit olanların isimlerinin verileceğini belirtti. Beşel şöyle konuştu:

"Burada hait terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan kahramanlarımız ve gazilerimiz adına sivil toplum örgütlerimizin talepleri vardı. Bu kapsamda bayrak direğimizin etrafında şehitler ormanı kurduk. Bizlerin rahat uyuması için, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan, çeşitli sebeplerle şehit düşen yakınlarımızı bu hatıra ormanıyla anmayı planladık."

Vali Ali Kaban ise, "15 Temmuz gecesi tam bir travmaydı. O travmadan sonra Yenikapı adıyla ifadesini bulan bir ruh ortaya çıktı. Sayın cumhurbaşkanımızın ısrarla dile getirdikleri, tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet hissiyatı hakikaten büyük bir coşkuyu beraberinde getirdi. Bu orman da bayrağımızın bulunduğu bu bölgeye çok güzel yakıştı" dedi.

Daha sonra Vali Ali Kaban ve protokol üyeleri, hatıra ormanına yaklaşık 50 fidan dikti. Her fidan dikimi ardından Fatiha suresi okundu.

DHA