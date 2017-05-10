Ereğli'de bulunan stelin sahte olduğu ortaya çıktı

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde geçen yıl bir inşaatın hafriyat çalışması sırasında bulunan ve yaklaşık 2 bin 700 yıllık olduğu belirtilen stelin sahte olduğu ortaya çıktı. Kabartma taşın volkanik pembe andezit taşından yapıldığı ve tarihi görünümü verilmek için de kimyasal madde sürüldüğü belirlendi.

Geçen yıl Mart ayında Cinler Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki müteahhit Adem A.'ya ait inşaatın hafriyat çalışması sırasında iddiaya göre, geç Hitit dönemine ait (M.Ö. 7-8. yüzyıl) stel bulundu. İşçilerin bulduğu kentin komşu ilçesi Halkapınar'daki dünyanın ilk yazılı kabartma anıtı olarak bilinen Kral Varpalavs tarafından yaptırıldığı tahmin edilen İvriz Kaya Anıtı'na benzer olduğu ileri sürülen stel bir anda ortadan kayboldu.

Stelin, Adana'da 6 milyon liraya satıldığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında geçen 3 Mayıs Çarşamba günü, hafriyat çalışmasını yapan inşaat firmasının bahçesinde üzerinde parke taşlarıyla kaplı alanda, kayıp olduğu iddia edilen stel toprağa gömülü olarak bulundu. İş makinesiyle kazılıp gömülü olduğu yerden çıkarılan stel, incelenmek üzere Ereğli Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlar tarafından incelenen stelin sahte olduğu ortaya çıktı. Ereğli Kaymakamlığı, 23 Mayıs 2016 tarihinde bir vatandaşın ihbarı üzerine Cinler Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde kaçak kazı yaptığının tespit edildiğini ve kazı sırasında bulunduğu ileri sürülen stele ait ta yapılan incelemede tarihi eserin gerçek niteliği konusunda bir kanaate varılamadığı belirtildi.

Yapılan soruşturma sonucu inşaatın hafriyat çalışmasını yapan firmanın yetkili Mehmet Ali K.'nın steli, kendi işyerinin bahçesine gömdüğünü söylemesi üzerine, stelin buradan çıkartıldığı ve Ereğli Müze Müdürlüğü denetiminde ayak kısmı bulunmayan tarihi eserin Ereğli Müze Müdürlüğü'ne 3 Mayıs 2017 tarihinde getirildiği kaydedildi.

KÜREKLE GÖMÜLÜ YERDEN ÇIKARTILDI

Stel'in, firma sahibinin gösterdiği yerde kepçe yardımıyla toprağın kazılıp, stele ulaştıktan sonra kürek yardımıyla açığa çıkartıldığı ve emniyetli bir şekilde ipek halatlarla bağlanarak müzeye nakledildiği açıklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada 'Yapılan kazı sırasında taşın yumuşak dokusu nedeni ile ve önceden taşınırken örselenmesinden dolayı yüzeyinde küçük kırıklar ve kopmalar meydana gelmiştir. Söz konusu stelin ayak kısmının önceden kırıldığı tespit edilmiştir. Yapılan bütün aramalara rağmen gömüldüğü yerde bulunamamıştır. Müze bahçesinde emniyetli bir şekilde tek parça halinde taşınan stel, üzerindeki çamurundan arındırılması amacıyla su ve yumuşak uçlu plastik fırça yardımıyla toprağından ve çamurundan arındırılmıştır'' denildi.

Konya Müze Müdürlüğü'nden gelen 5 kişilik uzman ekibin yaptığı inceleme sonucunda stelin sahte olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. Açıklamada, ''Ele geçirilen kabartma taşın, volkanik pembe andezit taşından yapıldığı, bölge müzelerindeki eserler ile İvriz Kaya anıtlarıyla karşılaştırılan stelin dönem özelliği yansıtması İvriz Kaya anıtları ilham alınarak yapılmış sahte-taklit bir örnek olduğu kanaatine varılarak rapor düzenlenmiştir. Ayrıca stelin üzerine eski süsü vermek amacıyla kimyasal bir madde sürüldüğü ve sarımtırak bir görüntü elde edildiği tespit edilmiştir' denildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan inşaat sahibi Adem A. ve hafriyat şirketi sahibi Mehmet Ali K. sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

DHA