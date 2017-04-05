Ereğli'de denizde toplu balık ölümleri

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 2 kilometrelik sahil bandında görülen balık ölümleri tedirginlik yarattı.

İlçe merkezindeki sahil bandında kıyıya vuran ölü balıkları görenler İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen ekipler, yaklaşık 2 kilometrelik alanda kıyıya vuran balıklardan numune aldı. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Firuz Yılmaz, suyun ani ısınması ve soğuması nedeniyle bu aylarda balık ölümlerinin görülebildiğini belirtti. Yılmaz, "Her yıl bu aylarda bir de Ağustos ayının sonlarına doğru deniz soğur. Kristal bir su gelir. İstavrit olsun, istavrit balığının küçüğü kıraç olsun. Onların hepsi kırılır. Hamsi ve ince mezgit kırılır. Şu anda görülenler kıraç balığı. Yine de kesin tespit için yetkililer denizden numune aldı. Laboratuvardan gelen sonuçlarla balık ölümlerinin nedeni belli olacak" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri de orta derinlik balıklarının ilk bakışta ısı değişikliği nedeniyle ölmüş olabileceğinin tahmin edildiğini ancak kesin sonuçların laboratuvarda yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağını ifade etti.

DHA