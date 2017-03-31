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Zonguldak Haberi: Ereğli'de uyuşturucudan fenalaşan 3 genç hastaneye kaldırıldı

Ereğli'de uyuşturucudan fenalaşan 3 genç hastaneye kaldırıldı
10:0931 Mart 2017
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Ereğli'de uyuşturucudan fenalaşan 3 genç hastaneye kaldırıldı
Ereğli'de uyuşturucudan fenalaşan 3 genç hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde iddiaya göre uyuşturucu kullandıktan sonra baygınlık geçiren 3 genç hastaneye kaldırıldı.
Sarı Korkmaz Mahallesi Lojmanlar Mevkisinde 20 yaşındaki T.A.'yı yerde yatarken görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrolde uyuşturucu madde bonzai kullandığı değerlendirilen T.A., ambulansa binmek istemedi. Polisin zorla ambulansa bindirdiği T.A., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murtaza Mahallesi Dış Çeşme Sokak'ta da aynı ihbarı alan polis, cami merdivenlerinde baygınlık geçiren 21 yaşındaki B.D.'yi çağırdıkları ambulansla hastaneye kaldırdı. Müftü Mahallesi'nde de D.S. aldığı uyuşturucunun etkisiyle yerden kalkamadı. Polis, D.S.'nin üst aramasında bonzai buldu. D.S., polis aracıyla hastaneye götürüldü.
İlçede 5 günde 5 genç uyuşturucu komasına girerek hastaneye kaldırıldı. Polis, gençlerin uyuşturucuları temin ettiği kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

 

DHA

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