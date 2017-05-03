Ereğli'deki 2 bin 700 yıllık kayıp stel bulundu

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde geçen yıl bir inşaatın hafriyat çalışması sırasında bulunduktan sonra satıldığı ileri sürülen yaklaşık 2 bin 700 yıllık stel, o dönem hafriyat çalışmasını yapan firmanın bahçesinde toprağa gömülü olarak bulundu. İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki İvriz Kaya Anıtı'ndaki kabartma kaya anıtına benzeyen stel, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Geçen yıl Mart ayında Cinler Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki müteahhit Adem A.'a ait inşaatın hafriyat çalışması sırasında, geç Hitit dönemine ait (MÖ 7-8. Yüzyıl) stel bulundu. İşçiler tarafından bulunan stelin, kentin komşu ilçesi Halkapınar'daki dünyanın ilk yazılı kabartma anıtı olarak bilinen Kral Varpalavs tarafından yaptırıldığı tahmin edilen İvriz Kaya Anıtı'na benzer olduğu ileri sürülen stel bir anda ortadan kayboldu.

Stelin Adana'da 6 milyona satıldığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında müteahhit Adem A.'nın yeniden ifadesine başvuruldu. Ademi A., ifadesinde kendisine ait inşaat alanında bulunan tarihi eserin hafriyat çalışmasını yapan Mehmet Ali K.'de olduğunu söyledi. Bunun üzerine Mehmet Ali K. gözaltına alındı. Mehmet Ali K. de yapılan sorgulamada tarihi eserin Konya-Adana karayolu Orhangazi Mahallesi'nde bulunan işyerinin bahçesinde gömülü olduğunu belirtti. Mehmet Ali K.'nin gösterdiği üzerinde parke taşı döşeli alan Ereğli Müze Müdürlüğü uzmanları ve Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde işyerine ait iş makinesiyle kazıldı. Yapılan kazı çalışmasında İvriz Kaya Anıtı'na benzerliği dikkat çeken stel bulundu. Stel, incelenmek üzere Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan Adem A. ve Mehmet Ali K.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

DHA