Ergenekon Davası'nda yetkisizlik problemi çözüldü

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) YARGITAY'ca yeniden yargılama yapılması için bozulan 275 sanıklı Ergenekon Davası'na hangi mahkemenin bakacağı belli oldu.

Yargıtay'ın İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi kararına karşı üst mahkemeye yapılan itiraz kabul edildi. İtirazı değerlendiren İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararını kaldırdı. Ergenekon Davası, İstanbul'da görülecek.

Ergenekon Davası'nın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine ilişkin İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği yetkisizlik kararına sanık avukatlarına itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların itirazını kabul etti. Mahkeme, "Genel hükümler uyarınca yetkisizlik kararı verilmesi sanıkların savunmasının alınmış olması nedeniyle usulen mümkün değildir. Davaya konu olayların ülkenin değişik yerlerinde gerçekleştiği, bir kısmının İstanbul'da gerçekleştiği, yargılamanın 5 yıl boyunca İstanbul'da yapıldığı bu aşamadan sonra dosyanın başka mahkemeye gönderilmesinin usul ekonomisine uygun düşmeyeceği" gerekçeleriyle yetkisizlik kararını kaldırdı. Böylece davaya İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakacağı kesinleşti.

DAVA 21 NİSAN'DA BOZULMUŞTU

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 21 Nisan'da 275 sanıklı Ergenekon Davası'na ilişkin 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozmuştu. Yargıtay, Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini belirtmiş, Ergenekon terör örgütünün varlığına ilişkin somut delil ortaya konulamamasını da esastan bozma gerekçeleri yapmıştı.



DHA