Ergin: Balıkta ciromuzu 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz

Erdinç YILDIRIM/İSTANBUL(DHA)BALIKTA lider olmak için kolları sıvayan CarrefourSA, oluşturduğu Su Ürünleri Platformu Projesi ile Türkiye’nin her bölgesinden satın aldığı balıkların tüm kalite kontrollerini yaptıktan sonra tek noktadan araçlar ile marketlerine sevk ediyor.

CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin ve CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece’nin katılımıyla İstanbul Boğazı’nda, düzenlenen tekne turunda balık alanındaki yatırımlar hakkında basın toplantısı düzenlendi.

Balıktaki potansiyelini ortaya çıkaracaklarını belirten CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, “Diğer ürünlerimizde olduğu gibi balıkta da tazelik, çeşit sayısı, hizmet ve fiyat olarak müşterimize en kaliteli alışveriş olanağını sağlayacağız.Geçtiğimiz yıl yaklaşık 25-30 olan balık çeşidimizi bu yıl av yasağında 45-55, balık sezonunda da 70-80 arasına yükselterek, ciromuzu 4 katına çıkarmayı ve Türkiye’nin en çok balık satan marketi olmayı hedefliyoruz." dedi.

"2017 HEDEFİMİZ, 2016 CİROSUNU 4 KATINA ÇIKARMAK"

Türkiye’de balık tüketiminin dünya ortalamasının altında olduğuna dikkat çeken Ergin, Dünyada kişi başına ortalama 17 kilogram Avrupa’da ise ortalama 20 kilogram su ürünleri tüketildiğini söyledi. Ergin, dört tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de tüketim ortalamasının ise 6,2 kg olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Balık alanında daha fazla yatırım yapmaya karar verdik. Türkiye’de perakende müşterisi ilk olarak buz üzerinde balık satan reyonları CarrefourSA’da tanımıştı. Buz üzerinde balık satışı ülkemiz için önemli bir farklılık ve yenilikti. Balıkta 2017 hedefimiz, 2016 cirosunu 4 katına çıkarmak. 2016 yılında 25-30 farklı balığın yer aldığı reyonlarımızdan toplam 175 adet kamyona denk gelecek şekilde 2,8 milyon kilogram balık satışı yapıldı. Bu yıl av yasağı döneminde minimum 45-55, balık sezonunda da 70-80 arası farklı balık sunarak 700 kamyon, yani 8 milyon kilogram balık satmayı hedefliyoruz. Böylelikle 2017 yılında Türkiye’nin en çok balık satan marketi olacağız."

"PROJENİN EN ÖNEMLİ AYAĞI 'SU ÜRÜNLERİ PLATFORMU'"

2016 yılı Aralık ayında CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü olarak göreve başlayan Ayşin Işıkgece ise uygulamaya koydukları yenilikler hakkında bilgi verdi. Halen 110 markette balık reyonları ile hizmet verdiklerini söyleyen Ayşin Işıkgece, bunların 36 Hiper, 18 Gurme ve 56 Süper marketten oluştuğunu belirtti.

Projenin en önemli ayağını, merkezi dağıtım noktası olarak konumlandırdıkları Su Ürünleri Platformu’nun oluşturduğuna dikkat çeken Ayşin Işıkgece, şunları söyledi:

“Balık konusunda lojistik, ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Eskiden balık dağıtımı yapan firmalar, ürünleri marketlere göre ayrı ayrı teslim ediyorlardı. Bu konuda Su Ürünleri Platformu olarak adlandırdığımız yatırımımız sayesinde Türkiye’nin her bölgesinden satın aldığımız balıklar, tedarikçilerimiz tarafından tek bir noktaya teslim ediliyor. Su Ürünleri Platformu’na gelen ürünler, CarrefourSA’nın alanında uzman kalite sorumluları tarafından; ürünün kalitesi, sıcaklığı, etiket bilgileri, balık boy ve avlanma zamanı, yasakları gibi başlıklar nezdinde kontrol ettikten sonra ürünleri kabul ediyorlar. Kabulün ardından ürünler marketlerimizden gelen sipariş taleplerine göre, temizlik ve hijyen kurallarına uygun oluşturulmuş hazırlama alanında ayıklanıp tartılıyorlar. Daha sonra marketlere göre ayrıştırılarak plastik kasalarda paketlenip etiketlendikten sonra “soğuk zincir” araçlar ile marketlerimize sevk ediliyor. Bu süreçte uygun olmayan ürünler,prosedürlere göre evrak düzenlenerek reddediliyor.Su Ürünleri Platformu ile hem ürün çeşit sayısını arttırdık hem de ürünlerin tazeliği ve kalitesiyle müşterimizi memnun edecek bir düzeye ulaştık.Böylelikle tazesi ya denizde ya CarrefourSA’da söylemimizi bir kez daha kanıtlamış olduk.”

"BALIK KONUSUNDA ÜRETİME ORANLA TÜKETİM SEVİYESİ DÜŞÜK BİR ÜLKEYİZ"

Sattıkları balıkların büyük kısmını yerel üreticilerden tedarik ettiklerini anlatan Ayşin Işıkgece,“Deniz üretim balıklarını İzmir’den Bodrum’a kadar olan bölgedeki çiftliklerden, tatlı su balıklarını ise tüm bölgelerden tedarik ediyoruz.Ülkemizde balık fiyatları kırmızı ete göre daha düşük. Balık üreten bir ülke olarak Çipura, Levrek ve Alabalık üretiminde Avrupa’da lider duruma geldik. Bu alandaki üretimin yüzde 50-55’i ihraç ediliyor. Balık konusunda üretime oranla tüketim seviyesi düşük bir ülkeyiz. Balık tüketimini artırabilmenin yolu 12 ay boyunca sürdürülebilir üretimden geçiyor. Bu vesileyle Doğa Tat Carrefour Projesi kapsamında üreticilerle iş birliği yaparak sürdürülebilir fakat kontrollü bir üretim yaptırıyoruz.” dedi.

"HİPERMARKETTE 'BALIK PİŞİRME' İMKANI"

Müşterilerine “balık pişirme” hizmeti vereceklerini belirten Ayşin Işıkgece, “Evinde balık pişirmek istemeyen, zamanı kısıtlı, çalışan müşterilerimiz istedikleri balığı taze olarak reyondan alıp temizlettikten sonra dilerse restoranımızda balığını yiyebilecek dilerse de pişmiş halde evine götürebilecek.” dedi.



DHA