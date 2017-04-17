Erkan Akçay: CHP'de demokrasiye inançta noksanlık ve millete güvensizlik sorunu var (1)

MHP Grup BAşkanvekili Erkan Akçay, TBMM'de referanduma ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erkan Akçay 'Yapılan bir hükmet reformudur. Bu demokrasiye inancımızı perçinleyen ve demokrasinin ve milletin kazandığı bir referandum olmuştur. Bunun kazananı kaybeden tarafı diye bir ayrım yapmıyoruz. Demokrasiye inanmak millete güvenmek lazım. CHP'de demokrasiye inançta noksanlık ve millete güvensizlik sorunu var. Anayasa referandumuyla, darbe yönetiminin yaptığı referandumu mukayese etmek akıllara zarar bir yorumdur. CHP sözcülerini sakin soğukkanlı olmaya demokrasiye inanmaya ve güvenmeye davet ediyorum.' diye konuştu

DHA