Ermenek'te spor salonunun çatısı çöktü

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde Fikret Ünlü Spor Salonu'nun çatısı, biriken karları taşıyamayarak çöktü. O sırada salonda bulunan görevliler koşarak kendilerini kurtardı.

Olay, bugün 11.30 sıralarında Taşbaşı Mahallesi'ndeki Fikret Ünlü Spor Salonu'nda meydana geldi. Spor salonunun çatısı, biriken karlar nedeniyle çöktü. Salonda görevli 4 kişi, çatıdan gelen sesleri duyup, son anda koşarak salondan çıktı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Salon görevlileri, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil olmasaydı, salonda okullara ait takımların antrenmanlarının olacağı bu nedenle de facianın eşiğinden dönüldüğünü söyledi.

Ermenek Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu da spor salonuna gelip incelemelerde bulundu.

DHA