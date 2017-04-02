Ermenek'teki mağara turizme kazandırılacak

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'ndeki sarkıt, dikit ve sütunlarıyla görselliğiyle dikkat çeken mağara turizme kazandırılacak. Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, "Mağaranın turizme açılması ve mağarada gerekli incelemelerin yapılması için hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'na hem de Maden Tetkik Arama Müdürlüğü'ne müracaatta bulunacağız" dedi.

Ermenek İlçesi, Güney Anadolu Taşeli platosunda yer alan denize 1250 metre yüksekliğinde olup, çevresi yüksek tepe ve dağlarla çevrili yerleşim yeridir. Ekilebilir toprakları azdır. Karamanoğulları Beyliği'ne ev sahipliği yapmış Ermenek, tarihi, turistlik yapıları ve çok sayıda dipsiz mağaralarıyla turizm bölgeleri arasında yer alıyor. 3 bin 730 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun mağaraları arasında yer alan Maraspoli Mağarası'yla da bilinen Ermenek'te, doğa ve tutkunu 4 kişinin, doğa gezintisi sırasında kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta Ağaççatı köyü Küçükgeğer Dağı'ndaki Mersinlik Mevkii'ndeki bir mağaraya girdiğinde içindeki sarkıt, dikit ve sütunlar dikkatlerini çekti. Meraklı 4 doğa tutkunu, mağaranın ismini ve mağara hakkında bilgi edinmek için Ermenek Belediyesi'ne müracaat etti. Ancak, yapılan ilk incelemede mağara ile ilgili kayda rastlanılmadı. Belediye yetkilileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde de yaptıkları ilk araştırmada, mağarayla ilgili kayda rastlamadı. Mağara, Ak Partili Belediye Başkanı Uğur Sözkesin'in de dikkatini çekmesi üzerine, mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Sözkesen, "Mağaranın sarkıt ve dikitleri ile çok önemli güzellikleri barındırdığını düşünüyoruz. Belediye olarak bu mağaranın incelenmesi ve turizme kazandırılması için Maden Tetkik Arama ve Kültür Bakanlığı’na gerekli müracaatları yapacağız" dedi.

Doğa tutkunu arasında yer alan öğretmen Mustafa Dereli, arkadaşları Ali Rıza Etci, Ali Bayırdır ve Ömer Battır ile doğa ı çekip yürüyüş yaptıkları ise bölgedeki eşsiz ve sayısız mağaralardan birinin dikkatlerini çektiğini belirtti. Dereli, yaklaşık 15 metre uzunluğunda, 10 metre yüksekliğinde girişi bulunan mağaraya girdiklerinde yaklaşık 20- 40 metre eğimle ilerlediklerinde, mağara tavanının 5-10 metreye kadar yükseldiğini ve burada karşılaştıkları sarkıt, dikit ve sütunlara da hayran kaldıklarını belirtti.

Bölgedeki bir maden ocağında çalışan Jeoloji Mühendisi Mustafa Sel ise mağaranın kireçtaşlarının yoğun olduğu karstik arazide olduğunu belirtti. Sel, Ermenek'e yıllık 700 milimetre yağış düştüğünü hatırlatarak, şöyle dedi:

"Bölgeye düşen yağış miktarının, mağaranın oluşumuna hız verdiğini tahmin ediyorum. Çünkü arazi yapısı gereği çözünmeye karşı dirençsiz olan kireçtaşlarının bulunduğu yöre, yeraltı boşluğunun zamanla genişlemesine sebep olmuş. Çözünmeler devam ederken tavandan sızan kireçli sular sarkıtları, tabanda birikmesiyle dikitleri ve bunların birleştikleri alanlarda muazzam sütunları oluşturmuş. Mağarada halen oluşum devam ediyor."

DHA