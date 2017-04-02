Ermenistan'daki seçimlerde iktidar partisi önde

Ermenistan'da bugün yapılan parlamento seçimleri sona ererken, sandık çıkış anketleri iktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi'nin seçimleri kazandığına işaret ediyor.

Ermenistan Anayasası'nda yapılan değişiklik çerçevesinde ülke yarı başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçtiği için, bu parlamento seçimleri daha öncekilere göre daha büyük önem taşıyor.

Ermenistan Merkezi Seçim Komitesi'nin yaptığı açıklamada, seçimlere katılımın yüzde 60,86 oranında gerçekleştiği bildirildi.

Uluslararası araştırma kuruluşu Gallup'un yaptığı sandık çıkış anketine göre, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başkanı olduğu Ermeni Cumhuriyetçi Partisi, oyların yaklaşık yüzde 45'ini alarak, seçimlerden galip çıkmış durumda. İkinci sırada gelen Tsarukyan Bloğu'nun yüzde 25 civarında oy aldığı öngörülüyor. Üçüncü sırada ise, yüzde 10 civarında oy aldığı tahmin edilen, muhalefetteki “Çıkış Bloğu” yer alıyor.

1300 usulsüzlük şikayeti geldi

Diğer yandan, seçimlere usulsüzlük iddiaları damgasını vurdu. Ermenistan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gün içinde seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin 1300 civarında şikayetin geldiği bildirildi.

Ermenistan'da siyasi partilerin parlamentoya girebilmeleri için yüzde 5'lik seçim barajını geçmeleri gerekirken, parti bloklarının parlamentoya girebilmeleri için, yüzde 7'lik barajı aşmaları gerekiyor.

DHA