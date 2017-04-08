Eroğlu: ABD'nin bu hareketini devam ettirmesini arzu ediyoruz

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ABD'nin Suriye'deki üssü vurmasıyla ilgili, 'Özellikle ABD'nin vurduğu bu üsten kimyasal silahlarla, mağdur insanlar üzerine saldırılmıştır. Amerika da bunun cevabını vermiştir. Ama bunun devamını bekliyoruz. Artık bu savaş son bulsun. Zalim Esed'in zulümleri son bulsun istiyoruz. O bakımdan ABD'nin de hareketini devam ettirmesini arzu ediyoruz' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi'nde açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Bakan Eroğlu, Sultandağı İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde de öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Eroğlu, 'Bir yerde çocuklara çiçek diktiriliyor. Çocukların bir kısmı çiçeklere su verdiği gibi 'seni seviyorum, ne güzel bir nimetsiniz' diyerek sesleniyor. Diğer çiçeğe ise aynı su verilmesine rağmen 'seni sevmiyorum, ne biçim çiçeksin' diyerek aşağılayıcı sözler söylüyorlar. Güzel söz söylenen çiçekler hem tutuyor, hem de güzel yetişiyor. Diğeri, kötü söz söylenen çiçek ise zamanla kuruyor. Bu araştırılmış ve bilimsel bir gerçektir. Onlar da birer canlıdır ve onların da sevgiye ihtiyacı vardır' dedi.

Bakan Eroğlu, fidan dikimini gerçekleştiren çocuklardan fidanları sulamaları ve güzel sözler söyleyerek sevmelerini istedi.

'BU SALDIRININ SORUMLUSU ESED'DİR'

Burada gazetecilerin sorusu üzerine Suriye'de yaşanan kimyasal silah saldırısı ve sonrasında ABD'nin saldırının yapıldığı üssü vurmasını değerlendiren Bakan Eroğlu, üssün vurulmasının doğru bir karar olduğunu, devamının gelmesi gerektiğini söyledi. Bakan Eroğlu, 'Bu saldırının sorumlusu Esed'dir. Biliyorsunuz hain Esed orada çoluk çocuk demeden insanlara kimyasal silahlarla saldırdı ve birçok çocuk hayatını kaybetti. Dün Yusuf ismindeki Suriyelinin ikiz çocuklarını toprağa verilişini görünce gerçekten çok duygulandım. Düşünün bir kere o çocuklar kendi evlatlarınız olsun, yüreğiniz parçalanır. Millet olarak merhametli bir milletiz. Sanıyorum ki bütün milletimizin yüreği parçalandı. Bu insanlık dışı hain saldırı, zaten yasak bir silah. Dolayısıyla Amerika'nın yaptığı bana göre doğrudur' diye konuştu.

'DEVAMINI BEKLİYORUZ'

ABD'nin vurduğu üste kimyasal silahların bulunduğunu da belirten Bakan Eroğlu, ABD'nin bu tavrını devam ettirmesini beklediklerini aktardı. Bakan Eroğlu, şöyle dedi:

'Özellikle ABD'nin vurduğu bu üstten kimyasal silahlarla, mağdur ve mahzun insanlar üzerine saldırılmıştır. Amerika da bunun cevabını vermiştir. Ama bunun devamını bekliyoruz. Artık bu savaş son bulsun. Zalim Esed'in zulümleri son bulsun istiyoruz. O bakımdan ABD'nin de bu hareketini devam ettirmesini arzu ediyoruz. BM dahil olmak üzere bütün dünyanın bu konuda elini taşın altına koymasını istiyoruz. Türkiye gerçekten gereğini yapıyor. 3.5 milyon mağdur insanı kendi vatanımızda misafir ediyoruz ve ekmeğimizi paylaşıyoruz. Ama dünya buna seyirci kalıyor. Bu da bizim üzüntümüz. ABD umarım bu tavrına devam eder ve diğer ülkeler de bunu dikkate alır diye düşünüyorum. Nitekim diğer bazı ülkelerden ABD'nin bu tavrını destekleyen açıklamalar geldi. Biz de bu tavrı uygun görüyoruz. Orada ölenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyorum, oradaki insanlara da sabırlar diliyorum.'

Bakan Eroğlu daha sonra Sultandağı Belediyesi Düğün Salonu'nda DSİ Tesisleri Temel Atma ve Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı törenine katıldı.

DHA