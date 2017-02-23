Eroin davasının sanıklarına tahliye yok

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda TIR'ın yedek lastikleri içerisinde 164 kilo 242 gram eroin ile yakalanan Orhan Sun ile Murat Çaldir'in yargılanmaları sürüyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 8 Haziran'da kent merkezi girişinde durdurdukları TIR'ın yedek lastikleri içerisine gizlenmiş 320 paket halinde toplam 164 kilo 242 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR şoförü Orhan Sun ile yanında oturan Murat Çaldir çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan Orhan Sun ile Murat Çaldir'in yargılanmasına devam edildi. Bugünkü duruşmada tutuklu sanıklardan TIR şoförü Orhan Sun pişman olduğunu anlatırken evli olan kızından aldığı borç altınları ödemek için bu suçu işlediğini söyledi. Yanına muavin olarak aldığı Murat Çaldir'in olayla bir ilgisinin olmadığını öne süren Orhan Sun, "Murat'ı yanıma muavin olarak almıştım. Ben yandım, o yanmasın. Özürlü kızı olduğunu bilsem bu işe hiç bulaştırmazdım. Uyuşturucu taşıdığımdan haberi yoktu. Kendisinden özür diliyorum. Suça bulaştırdığım için pişmanım" dedi.

Diğer sanık Murat Çaldir de suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi. Mahkeme heyeti 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı 21 Mart'a erteledi.

DHA