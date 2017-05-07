Ertuğrul Gazi Türbesi'nde Alp kıyafetli askerlerden 'saygı' nöbeti

Cafer ELMAS/SÖĞÜT (Bilecik) BİLECİK'in Söğüt İlçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi önünde 'Alp' kıyafetli, ellerinde balta ve kılıç olan askerler tarafından nöbet tutulmaya başlandı.

Bilecik Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve Bilecik'teki 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın işbirliğiyle hazırlanan projede, Ertuğrul Gazi'ye olan saygının ifadesi olarak türbesinde askerler tarafından 'Saygı nöbeti' tutulması karalaştırıldı. Proje kapsamında Söğüt İlçe Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli 9'u Jandarma Uzman Çavuş, 4'ü erbaş ve er olmak üzere toplam 13 asker nöbet ve nöbet değişim töreni için görevlendirildi. Bu askerlere Valilik tarafından temin edilen Alp kıyafetleri giydirildi, tarihi misyonuna uygun aksesuarlar ve malzemelerle donatıldı.

Söğüt İlçesindeki Ertuğrulgazi Türbesi önünde saygı nöbeti tutmaya başlayan Alp kıyafetli askerler, nöbet tutumu ve nöbet değişimini tarihsel seremonilerle sergilendi. Bıyıklı, sakallı olan ellerinde balta ve kılıç bulunan Alp kıyafetli askerlerin türbenin ziyaretçilere açık olduğu saatlerde her gün en az 2 kişi olmak üzere 2'şer saat süreyle dönüşümlü olarak nöbet tutacakları belirtildi.

Bilecik Valisi Süleyman Elban, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde askerlerin yılın 365 günü saygı nöbeti tutacaklarını, nöbetlerin bir yıl ile sınırlı kalmayıp sürekli olacağını söyledi. Elban, 'Askerlerimiz Alp kıyafetleriyle saygı nöbeti tutmaya bugünden itibaren başladı. Amacımız burada hem diriliş ve kuruluş ruhunun daha canlı yaşatılmasını, hem de gelen misafirlerimizin bu ruhu ve tarihi duyguyu daha fazla hissetmelerini sağlamaktır. Gençlerimize de bu tarih şuurunun daha anlamlı bir şekilde aşılanması ve aktarılmasını hedefliyoruz' dedi

DHA