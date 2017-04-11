Ertuğrul Kürkçü: 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu ile aynı uçaktaydım; civarda üzerine çıkılacak tank yoktu

ANKARA DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği, '15 Temmuz gecesi senin geldiğin havalimanında da on binler vardı. Sen niye kaçıp gittin' ifadesine ilişkin o gece Kılıçdaroğlu ile aynı uçakta olduğunu belirten HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü açıklama yaptı. Kürkçü, '15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu ile aynı uçaktaydım; civarda üzerine çıkılacak tank yoktu' dedi.

Kürkçü yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu ile aynı uçakta olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun çıktığı noktada hiçbir darbeci ya da tankın bulunmadığını söyledi. Aynı uçakta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da olduğunu belirten Kürkçü, 15 Temmuz gecesi yaşananları Twitter hesabındaki paylaşımlarında şöyle anlattı: '15 Temmuz darbe gecesi AHL'de Ankara uçağından üç milletvekili ve üç parti yöneticisi indi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ertuğrul Kürkçü ve Hayati Yazıcı. Uçaktan inenlere darbe olduğu, Atatürk Havalimanı'ndan çıkışın mümkün olmadığı, beklemek gerektiği söylendi. 15 dakika sonra alandan ayrılmanın mümkün olduğu bilgisi gelince VIP salonundan herkes kendi karşılayıcılarıyla birlikte çıktı. Atatürk Havalimanı VIP salonu ve çevresinde 'darbeci' asker veya 'darbeci tankı' yoktu. TEM çıkışındaki 2 zırhlı araçta da hiçbir hareket yoktu. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanından ayrılışını gördüm. Ama üstüne çıkılacak tank olmadığı için olsa gerek Hayati Yazıcı'nın direnişini göremedim.

DARBECİLERİ ANKARA'DAN GELENLERİ TARİH YAZMA FIRSATINDAN MAHRUM BIRAKTIKLARI İÇİN DE LANETLİYORUZ

Darbecileri her şeyin yanı sıra VIP'e el koymayarak Ankara'dan gelenleri tarih yazma fırsatından mahrum bıraktıkları için de lanetliyoruz. Kılıçdaroğlu, tarih yazma fırsatını telefonla yakalamış. Ama Hayati Yazıcı'nın neden havalimanı direnişimizin başına geçmediğini bilemedim. Gene de Yazıcı'nın ortalığı velveleye vermemesine bakınca bu Atatürk Havalimanı köpürtücülerinden daha makul bir insan olduğu söylenebilir.'



DHA