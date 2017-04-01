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Erzincan Haberi: Erzincan merkezli 8 ilde FETÖ operasyonuna 10 tutuklama

Erzincan merkezli 8 ilde FETÖ operasyonuna 10 tutuklama
21:221 Nisan 2017
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Erzincan merkezli 8 ilde FETÖ operasyonuna 10 tutuklama
Erzincan merkezli 8 ilde FETÖ operasyonuna 10 tutuklama

 ERZİNCAN merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen akademisyen ve öğretmenlerden oluşan 21 kişiden 10'u, tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında geçen 28 Mart tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından meslekten ihraç edilen akademisyen ve öğretmenlere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları belirlenen 21 kişi gözaltına alındı.
Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

DHA

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