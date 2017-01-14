Erzincan'da FETÖ'den 19 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik Erzincan merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi de aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipler, dün saat 07.00'de Erzincan merkezli Ankara, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Mardin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. FETÖ/PDY Erzincan il yapılanması sorumlusu oldukları tespit edilen, 19 şüpheli gözaltına alındı. 'Terör örgütü üyesi olmak ve örgüt adına faaliyet göstermek' iddiasıyla firarı durumda bulunan 9 kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 19 şüphelinin arasında Bylock kullanıcısı, kapatılan dershane, okul ve derneklerin yöneticileri ile iş adamlarının olduğu öğrenildi.

DHA