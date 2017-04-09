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Erzincan Haberi: Erzincanlılar'a Nisan'da kar sürprizi

Erzincanlılar'a Nisan'da kar sürprizi

13:219 Nisan 2017
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Erzincanlılar'a Nisan'da kar sürprizi
Erzincanlılar'a Nisan'da kar sürprizi

ERZİNCAN ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü, çiçek açan meyve ağaçlarının üzeri karla kaplandı.
Erzincan'da ve çevresinde iki gündür devam eden yağmur dün akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Gece boyunca devam eden kar yağışı ile birlikte kent merkezinde yaşayanlar karla kaplı bir sabaha uyandı. Kar yağışından çiçek açan meyve ağaçları da olumsuz etkilendi. Karayollarında ise ulaşımda aksamalar oldu.
Öte yandan Erzincan'da 1'inci amatör küme Play-Off grubunda Üzümlü Belediyespor ile İliç Gençlikspor takımları arasında oynanması gereken yarı final rövanş futbol karşılaşması kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

DHA

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