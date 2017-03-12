Erzurum'a mart karı

ERZURUM'a yağan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı.

Mart ayının ortalarına gelinmesine rağmen Erzurum'da dün akşam saatlerinde yeniden kar yağışı başladı. Kısa sürede etkisini arttıran yağış nedeniyle Erzurum-Erzincan karayolu üzerindeki Tepebaşı Geçidi'nde birçok araç yolda mahsur kaldı. Kar ve kayganlaşan yol nedeniyle trafik 1 saat sonra karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmasıyla açılabildi. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının mevsim normellerinin üzerinde olması nedeniyle kar kısa sürede eridi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altında olduğunu belirten Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, karla karışık yağmurun salı gününe kadar dedavm edeceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer sis ve pus görülebileceğini hatırlatan uzmanlar, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Meteorolojiden yapılan uyarıda, şöyle denildi:

"Bölgemiz genelinde beklenen yağışlarla birlikte, rüzgarın zaman zaman saatte 30-50 kilometre hızda esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi oluşumu, çatı uçması, ağaçların, elektrik direklerinin hasar görmesi gibi olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

DHA