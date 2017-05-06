Erzurum'da 300 ilkokul öğrencisi Ulu Cami'de buluştu

ERZURUM İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği Erzurum Şubesi'nin ortak yürüttüğü, 'Erzurum Değerler Eğitimi Projesi' kapsamında 300 ilkokul öğrencisi tarihi Ulu Cami'de buluştu.

'Namaz Dinin Direğidir' yazılı tişörtler giyen öğrenciler görevliler eşliğinde geldikleri camide, namaz öncesi Ulu Cami imamı Abdulkadir Hoca tarafından bilgilendirildi. Öğrencilere cami içerisindeki maketler üzerinden Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa anlatıldı. Namazdan sonra öğrencilere dernek yöneticileri hediyeler verdi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Fahri Güzel, her hafta sonu 10-15 kişilik öğrenci gruplarına Kuran-ı Kerim, ilmihal, siyer dersleri verdiklerini , proje kapsamında çeşitli sosyal etkinlikler yaptıklarını söyledi. Güzel, projeye destek olan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'a teşekkür etti.

DHA