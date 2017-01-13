Erzurum'da 484'üncü 'Binbir Hatim' duası yapıldı

ERZURUM'u doğal afetlerden korumak için 484 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı.

Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde, 16 Aralık 2016'da başlayan Binbir Hatmin duası bugün cuma namazı öncesi Ulu Cami'de gerçekleştirildi. Cemaatin tıklım tıklım doldurduğu Ulu Cami'ye girmeye çalışanlar, izdihama neden oldu. Müftü Vekili Celal Büyük'ün yaptırdığı duaya Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen ile yaklaşık 10 bin kişi 'amin' dedi. Vali Seyfettin Azizoğlu, duayı mahfilde dinledi.

HATİMLERDEN 192'SİNİ CEZAEVİNDEKİLER OKUDU

Bu yıl 25 bin 453 hatim okunduğunu belirten Müftü Vekili Celal Büyük, "Erzurum'un çok önemli geleneklerinden birisi olan Binbir Hatim geleneğimizi Cuma namazı öncesinde dua ile bitirdik. Bu sene 26 bine yakın hatim okundu. Bunların 192'sini cezaevinde yatanlar okudu. Binbir hatim duasını yaptık. Allah nasip ederse önümüzdeki senelerde de devam edeceğiz. İnşallah bu okuduğumuz hatimler özellikle şehrimiz olan Erzurum'u bela ve musibetten muhafaza anlamında da önemlidir. Binbir hatim okuyan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Allah kabul eylesin" diye konuştu.

'PİR ALİ BABA BAŞLATMIŞ'

Erzurum merkeze bağlı Dutçu Köyü'nde ikamet eden Pir Ali Baba "Eğer her yıl 1001 hatim okursanız Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (depremden) korur" diyerek geleneği başlatır. Pir Ali Baba ayrıca, sahibi bulunduğu 8 köyden 4'ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfeder. Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar süren 1001 hatim geleneğinde zaman zaman aksamalar olur. Erzurum'da babasının ölümü üzerine 26 yaşında Müftü olan Muhammet Sadık Solakzade (1882- 1960) ile birlikte hiç aksatılmadan hatim okunur.

Erzurum'da yaklaşık 500 yıllık bir gelenek olan ve 'Pir Ali Baba' tarafından başlatılan '1001 Hatim' geleneği kapsamında Cuma namazı öncesinde hatim duası yapıldı.

DHA