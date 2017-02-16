Eş ve çocuklarını öldürüp intihar eden babanın cenazesi alındı

ANTALYA'da çocukları Leyla ve Viktor'u zehirleyerek, Rus uyruklu eşi Anna Gün'ü de av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar eden Muammer Gün'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı.

Aksu İlçesi'nde tek katlı gecekonduda oturan 60 yaşındaki Muammer Gün, geçen pazartesi gece yarısı çocukları 11 yaşındaki Viktor ve 15 yaşındaki Leyla Gün'e, içine tarım ilacı koyduğu şekerlemeleri yedirip zehirledi. Muammer Gün, ardından Koçaş Temel Lisesi'nde İngilizce öğretmeni eşi 37 yaşındaki Anna Gün'ü göğsüne pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Sabaha kadar cesetlerin başında bekleyen Muammer Gün, saat 10.00 sıralarında 155'i arayarak, çocuklarını zehirleyip eşini tüfekle öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Ev adresini polise veren Muammer Gün, ardından telefonu kapattı. Eşi ve çocuklarının adını, eşinin Rusya'da yaşayan anne, baba ve dayısının isimleriyle telefon numaralarını yazdığı kağıdı evin dış kapısına asan Muammer Gün, daha sonra pompalı tüfeği ağzına dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi.

YEĞENLERİ ALDI

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Muammer Gün'ün cenazesi, Adana'da oturan 2 yeğeni tarafından toprağa verilmek üzere alındı. Cenazeyi alanlardan Mustafa Kader, Muammer Gün'ün dayısı olduğunu belirterek, "Cenazeyi almaya kimse gelmeyecekti. Annemizin hatrından dolayı geldik. Mezarlıklar müdürlüğündeki işlemlerin arından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz. Kendisi intihar etmiş ama çocukların ne günahı vardı" dedi.

ANNE VE ÇOCUKLARININ CENAZELERİ RUSYA'YA GÖNDERİLECEK

Diğer yandan Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu yetkilileri, Anna Gün'ün Rusya'daki yakınlarıyla irtibata geçti. Yakınlarının isteği üzerine Anna Gün ve çocuklarının cenazeleri özel bir cenaze hizmetleri şirketi tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan birkaç gün içinde alınarak Rusya'ya gönderilecek.

DHA