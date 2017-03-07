Esenyurt'ta internet kafe ve oyun salonlarına polis uygulaması...

ESENYURT'ta, internet kafe ve oyun salonlarına yönelik polis uygulamasında, aranması olan ile üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Oyun salonlarındaki çocuklar ailelerine teslim edildi.

Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Yunus Polis ekipleri, Esenyurt ilçesinde bulunan internet kafe ve oyun salonlarına 50 polisle uygulama yaptı. Uygulamada, yaklaşık 300 kişinin üzeri aranarak kimlik kontrolünden geçirildi. Aranması olan ile üzerilerinde uyuşturucu bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaşları tutmadığı halde internet kafe ve oyun salonlarında görülen çocuklar, çocuk polisince ailelerine teslim edildi. Yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belerlenen bazı internet kafe ve oyun salonlarına yasal işlem yapıldı.

DHA