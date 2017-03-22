Esenyurt'taki market soyguncuları güvenlik kamerasında

Esenyurt'ta silahlı 2 kişinin, 11 gün içinde 3 farklı marketi soyma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Soygunlar Mart ayının 9'u, 16'sı ve 20'sinde gerçekleşti. İlçedeki üç marketi soyan soyguncuların aynı kişiler olduğunu belirleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda markette sivil polisler ile önlem aldı.

Dün akşam ise Esenyurt Doğan Araslı bulvarındaki markette bekleyen sivil polis, yine soygun için markete gelen soyguncuları suç üstü yakaladı. Yüzlerini kaşkolla saklayan soyguncuların marketlerden toplam 15 bin lira nakit para ve bin lira değerin de sigara çaldıkları belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan soyguncuların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



DHA