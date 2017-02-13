Eşi ve 4 çocuğunu 28 saat boyunca cezaevine girmemek için rehin almış

ŞANLIURFA'da gasp ettiği takside resmi nikahsız eşi Gülşah ile birlikte 4 çocuğunu 28 saat rehin tutan Osman B.'nin, izinli olarak çıkıp dönmediği Hilvan Açık Ceza İnfaz Kurumu'na yeniden girmemek için rehin tuttuğu belirlendi. Meyve suyuna konulan uyku ilacının etkisiyle son bulan rehine krizinde; baygın halde gözaltına alınan Osman B., hastanede 7 saat boyunca müşahede altında tutuldu.

Şanlıurfa'da kayınbiraderini öldürdüğü gerekçesiyle verilen cezasının bir bölümünü çektikten sonra konulduğu Hilvan Açık Kurumu'ndan 6 ay önce izinli çıkan ve bir daha dönmeyen Osman B., geçen Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında resmi nikahsız 3'üncü eşi Gülşah ile diğer eşinden olan çocukları İbrahim, Nurşah, Enes ve Gökmen ile birlikte piknik yapmak için gizlendiği bağ evinde bir araya geldi. Osman B., akşam saatlerinde eşi ve çocuklarını kent merkezindeki evlerine götürmek için daha önceden tanıdığı taksi şoförü İbrahim Y.'yi telefonla arayıp bağ evine çağırdı. Eşi ve 4 çocuğuyla birlikte taksiye binen Osman B., Direkli Mahallesi’nde polisin denetim noktasına takıldı. Aranan cezaevi firarisini ihbar üzerine tespit eden polis, takside bulunan Osman B.'den teslim olmasını istedi. Polisin bu isteğine olumsuz yanıt veren Osman B., yanında taşıdığı av tüfeğiyle havaya ateş açıp sürücüden devam etmesini istedi. Silah zoruyla taksiciye aracını sürmesini istediği belirtilen Osman B.,'nin peşine düşen polis, karanlık ve stabilize yolda aracın önünü kesip durduruldu.

REHİNE KRİZİ BAŞLADI

6 aydır cezaevinden firari olduğu için hakkında yakalama kararı bulunan Osman B., tekrar cezaevine ödenmemek için etrafını saran polislere yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu. Elindeki av tüfeğini eşinin başına dayayan Osman B., polislerden yolu açmalarını istediği sırada taksi şoförü İbrahim Y., kapıyı açarak kendisini dışarı attı. Olay yerinde bulunan polis aracına sığınan taksi şoförü İbrahim Y., araçtaki kişinin müşterisi olduğunu bağ evinden alıp kent merkezindeki evine götürmek için geldiğini söyledi. Polis, eşini ve çocuklarını silahla rehin alan Osman B.’yi ikna etmek için bölgeye müzakereci polisi çağırdı. Zırhlı araç içerisinde Osman B. ile megafonla konuşmaya çalışan müzakereci polis, uzun süre dil döktü. Bir türlü ikna olmayan Osman B., direksiyon başına geçerek, gasp ettiği taksiyle polislerin arasından kaçtı. Yaklaşık 50 metre kaçan Osman B., daha önceden yola konulan kapanda lastikleri patlaması sonucu daha fazla ilerleyemeyerek durdu. Polis, çocukların zarar görmemesi için ikinci kez firari Osman B. ile diyaloga geçti.

Polisin bütün uyarılarına rağmen bir türlü teslim olmayan Osman B., eşi ve 4 çocuğuyla birlikte geceyi takside geçirdi. Elindeki silahlı bırakmayan Osman B., müzakereci polise tekrar cezaevine girmemek için kendisini serbest bırakılmasını isteyerek yeni bir araç gönderilmesini istedi. Polis bu isteği kabul etmeyince uzun süren endişeli bir bekleyiş devam etti. Geceyi uykusuz, aç ve susuz geçiren Osman B., 19 saatin ardında oldukça bitkin düşen çocukları İbrahim ve Nurşah’ı serbest bıraktı. Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında babaları tarafından rehin tutulan diğer çocuklar Enes ve Gökmen B.'de gece saat 00.20 sıralarında serbest bırakıldı.

EŞİNİN EYLEMİNE DESTEK VERDİ

Uzun bekleyiş ardından hiçbir ihtiyacını karşılamayan Osman B., eşi Gülşah ile birlikte 29 saat boyunca gasp ettiği taksiden dışarı çıkmadı. Eşinin eylemi dest verdiği belirtilen Gülşah, Osman B. ile birlikte ölmeye hazır olduğunu, eşinin uykuya dalmaması için sık sık eliyle kocasının yüzüne su püskürttüğü ifade edildi. Saatlerce taksiden dışarı çıkmayan Osman B.’ye polis taksinin arka camını kırarak aracın içerisine meyve suyunu attı. Polisin attığı ilaçlı meyve suyunu içen Osman B., bir süre sonra uykuya daldı. Bu sırada yanında bulunan eşi Gülşah ise polisin attığı meyve suyunu içmediği ancak yüksek tansiyonu olduğu için bir süre sonra o da kendinden geçti. Camları filmli olduğu için otomobilin içini gece görüşü dürbünle izleyen polis içerisindekilerin uykuya daldığını görünce harekete geçip otomobilin kapısını açtı. 29 saat boyunca herhangi bir ihtiyacını karşılamayan Osman B. ile eşi Gülşah taksiden baygın halde çıkartılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulansa konuldu. Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürülen çift acil serviste ilk müdahale yapıldıktan sonra müşahede odasına alındı. Aşrı dozun etkisiyle sabah 07.00 kadar kendine gelmeyen Osman B. ile eşi Gülşah ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha önceden çeşitli suçlardan kaydı olduğu ifade edilen ve 6 aydan bu yana firari olarak aranan Osman B.’nin rehine olayını cezaevine dönmemek için yaptığını söylediği belirtildi.

Saatlerce babaları tarafından takside rehin tutulan çocukları ise ismi açıklanmayan öz annesine teslim edildi. Rehine krizinde çocukların zarar görmemesi için operasyonu hassas yürüten polis, takside yaptığı aramada Osman B.'nin kullandığı av tüfeğiyle birlikte çok sayıda kartuş ele geçirdi. Olayda kapana kapılarak, 4 lastiği patlayan aküsü biten ve camları kırılan taksi şoförü İbrahim Y., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Taksicinin zarar gören aracı masrafını ise 16 yıldır görüşmediği belirtilen Osman B.'nin babası Hasan B. tarafından karşılanacağı belirtildi.

DHA