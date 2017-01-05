Eşini çocuklarının önünde öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kartal'da, tartıştığı 15 yıllık eşi Müberra Balkuş’u (38) başından tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Balkış (65) hakkında, ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kartal Cevizli'de 6 Ekim 2016 tarihinde tartıştığı eşi Müberra Balkuş'u öldürdüğü gerekçesi ile olaydan 5 gün sonra yakalarak tutuklanan Mehmet Balkuş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Balkuş’un, bir süredir kendisini aldatmakta olduğundan şüphe ettiği eşi Müberra Balkuş’u öldürmeye karar verdiği, suç tarihinden bir süre önce bir tabanca temin ettiği, olay günü de gece geç saatte düşüncesini gerçekleştirmek için eşinin yattığı odaya girerek odanın kapısını içeriden kilitlediği ve tartıştığı eşini dövmeye başladığı belirtildi.

KAVGAYI ÖNLEYEN ÇOCUKLAR CİNAYETİ ÖNLEYEMEDİ

Gürültüye uyanan erkek çocukları M. B.'nin, odanın kapısının camını kırarak içeriye girdiği ve babasını annesinin üzerinden çektiğinin anlatıldığı iddianamede, çocukların araya girmesi üzerine odadan çıkan Mehmet Balkuş’un, yatak odasına giderek burada bulunan ruhsatsız tabancasını aldığı ve tekrar eşinin bulunduğu odaya gittiği anlatıldı.

Bu sırada Mehmet Balkuş'un üvey kızının araya girdiği belirtilen iddianamede, sarılmak suretiyle annesini korumaya çalışan üvey kızına rağmen elindeki silahı eşi Müberra’ya doğrultarak yakın mesafeden bir el ateş etmek suretiyle başından vurarak öldürdüğü kaydedildi.

ÜVEY KIZINI DA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Annesinin vurulduğunu gören ve dizlerinin üzerine çökerek başını ellerinin arasına alan üvey kızına, ‘seni de vururum’ dedikten sonra evden kaçtığı ve bir süre sonra da polis tarafından yakalandığı belirtilerek, ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası ile cezalandırılması talep edildi.



DHA