Eşini keserle öldürdü, cezaevinde intihar etti

ANTALYA'da eşi 48 yaşındaki Şerife Butgül'ü başına keserle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edilen 45 yaşındaki Hüseyin Butgül, cezaevinde kendini asarak intihar etti.

Aksu İlçesi Topallı Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Butgül, psikolojik sorunları nedeniyle geçen yıl 1 Şubat günü evi terk etti. Ormanlık alana giden Butgül, aramalara rağmen bulunamadı. Yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Butgül 3 Şubat günü eve döndü. Üzeri kir içinde dönen Butgül'ü karşılayan Şerife Butgül, eşini tıraş edip banyo yaptırdı. Banyodan sonra tekrar dağa gideceğini söyleyen Hüseyin Butgül'ü eşi durdurmaya kalkışınca, ikili arasında tartışma çıktı.

Çığlıklar üzerine çiftin oğlu 14 yaşındaki Muhammed ile seralarının kiracısı Fikriye Buyrukçu eve gittiklerinde, yerde Şerife Butgül'ün cesediyle karşılaştı. Cesedin başında Hüseyin Butgül'ü gören Fikriye Buyrukçu, yan binada oturan Hüseyin Butgül'ün annesi Eşe Butgül'e durumu haber verdi. Ardından olay yerine çağrılan jandarma tarafından gözaltına alınan Hüseyin Butgül, eşini kendisinin öldürmediğini iddia etti.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL İDDİASI

Yakınları tarafından akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen Hüseyin Butgül hakkında sevk edildiği Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu da 7 Kasım tarihli raporunda, Hüseyin Butgül'ün cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor düzenleyip mahkemeye gönderdi. Cezai ehliyeti tam çıkan Hüseyin Butgül hakkında eşini öldürmek suçundan 'ömür boyu hapis' istemiyle dava açıldı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hüseyin Butgül, 6 Aralık 2016'da görülen karar duruşmasında ömür boyu hapse mahkum edildi.

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Butgül, bu sabah saatlerinde koğuşta çarşafla kendini asarak intihar etti. Diğer mahkumlar tarafından fark edilen Hüseyin Butgül'ün cesedi, incelemeden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Butgül'ün cenazesi otopsinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA