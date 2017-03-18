Eşini öldüren Elif'e 15 yıl hapis

BURSA'da, ziyaretine gelen annesi ve kız kardeşinin evde bulunduğu sırada kendisini dövüp, boğmaya çalışan eşi Suat Kazım Çırak'ı (27) bıçaklayarak öldüren Elif Çırak'ın (26) ilk duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, kayınvalidesinin de şikayetçi olmadığı Elif Çırak'a 15 yıl hapis cezası verdi.

Merkez Osmangazi İlçesi'nde geçtiğimiz kasım ayında meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Suat Kazım Çırak, Atıcılar Mahallesi'ndeki evine ziyaretine gelen kayınvalidesi ve baldızının önünde tartıştığı eşi Elif Çırak'a iddiaya göre küfür edip evi terk etmesini istedi. Annesi ve kız kardeşi ile tek çocukları 2 yaşındaki M.'nin yanında kendisine küfür edilmesine sinirlenen Elif Çırak, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını 4 yıl önce evlendiği eşinin sağ karın boşluğuna sapladı. Ağır yaralanan Suat Kazım Çırak, ambulans ile kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesi'nde öldü.

Elif Çırak gözaltına alınırken, oğlu ise bu sırada evde bulunan annesi ve kız kardeşine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Elif Çırak, çalışmayıp sürekli uyuştucu almak ve kendisine kötü davranmakla suçladığı eşine 2 kez evden uzaklaştırma cezası verildiğini belirtip, "Yine uyuşturucu almıştı. Hiç sorun yokken tartışma çıkardı. Annem, kardeşim ve oğlumun yanında bana küfür edip evi terk etmemi isteyince çılgına döndüm. Ne yaptığımı bilmiyorum" dedi

Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan ve hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Eşini kasten öldürmek' suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan Elif Çırak'ın yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada amacının eşini öldürmek olmadığını söyleyen Elif Çırak, "O akşam hiç bir sebep yokken bana yine saldırdı. Annemin, kardeşimin ve oğlumun yanında. Kafamı duvara vurdu. Beni onun elinden ailem güçlükle aldı. Gece yarısı yine beni yere yatırdı. 'Seni öldüreceğim' diyerek boğazımı sıkmaya başladı. Bir ara elinden kurtulup mutfaktan aldığım bıçağı rast gele salladım. Bıçak ona saplanmış. Sonra da hastanede öldü" dedi.

Öldürülen Suat Kazım Çırak'ın annesi Hacer İlikmen'in, gelininden şikayetçi olmadığı ilk duruşma sonrası mahkeme heyeti Elif Çırak'a önce ömür boyu hapis cezası verdi. Aşırı tahrik, sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet bu cezayı 15 yıla düşürdü.

DHA